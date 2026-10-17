Lesionado, promessa brasileira anuncia que só volta a jogar em 2027

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O tenista João Fonseca anunciou neste sábado, 17, que não disputará mais torneios oficiais em 2026. O brasileiro, atual número 29 do ranking mundial, decidiu prolongar o período de recuperação física após uma temporada marcada por lesões e não voltará às quadras antes de 2027.

A decisão foi divulgada pelo próprio atleta, que explicou não estar nas condições ideais para competir no nível desejado. Inicialmente, o carioca planejava retornar ao circuito no ATP 500 da Basileia, na Suíça, onde defenderia o título conquistado em 2025, e encerrar o ano no Masters 1000 de Paris, na França.

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Em conjunto com a minha equipe, entendi que ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria e que não precisamos apressar a minha volta. Assim, decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027. João Fonseca - Tenista brasileiro

Com o anúncio, o brasileiro também fica fora das competições que disputaria no fim da temporada. Apesar disso, o jogo de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, marcado para 12 de dezembro, em São Paulo, segue previsto.

Temporada marcada por lesões

O ano de 2026 foi marcado por problemas físicos que impediram João Fonseca de manter uma sequência regular de partidas. Em janeiro, o tenista sofreu com dores na região lombar. Posteriormente, teve problemas no punho direito e no ombro direito, que também o afastaram de competições.

Em agosto, o brasileiro sentiu um incômodo abdominal durante o Masters 1000 de Cincinnati e precisou abandonar o torneio. Na sequência, ficou fora do US Open, último Grand Slam da temporada, e desistiu das competições na Ásia para concentrar os esforços na recuperação.

A última participação oficial de Fonseca ocorreu em setembro, quando defendeu o Brasil na Copa Davis, no confronto contra a Suíça. Mesmo sem estar totalmente recuperado, o tenista entrou em quadra e venceu Dominic Stricker.

Agora, o principal objetivo do brasileiro é recuperar a condição física para voltar a competir em alto nível na próxima temporada.