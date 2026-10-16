Raphinha enfrenta o Real? Técnico do Barcelona atualiza lesão do craque

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O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, confirmou nesta sexta-feira, 16, que o atacante brasileiro Raphinha e o meio campista Frenkie de Jong estão recuperados de suas lesões. No entanto, o comandante da equipe catalã pregou cautela quanto à possibilidade de os jogadores entrarem em campo contra o Real Bétis, neste sábado, 17.

“Se você perguntar a ele (Raphinha), dirá que está pronto, mas, para mim, é preciso ir passo a passo”, disse Flick em entrevista coletiva na véspera da partida válida pelo Campeonato Espanhol.

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O brasileiro sofreu um edema muscular na perna direita enquanto defendia a Seleção na última data da Fifa. Raphinha ficou de fora dos dois jogos que o Barça disputou desde então, contra o Getafe, na LaLiga, e contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões.

“Ontem (quinta-feira) ele treinou com a equipe e foi bem, mas temos muitos jogos nos próximos dias”, lembrou o treinador alemão.

Veja a sequência do Barcelona

O Barcelona terá uma sequência complicada a partir da próxima semana.

Depois de enfrentar o Bétis, o clube da Catalunha encara o Paris Saint-Germain na Champions League, na terça-feira, 20.

No próximo domingo, 25 de outubro, o Barcelona recebe o Real Madrid no Camp Nou para o primeiro 'El Clásico' da temporada 2026/27.

Flick atualiza a situação de Frenkie De Jong

Por sua vez, o meio-campista holandês retornou da Copa do Mundo de 2026 com uma cirurgia no joelho e, após seguir tratamento conservador para evitar uma cirurgia, está apto novamente. “Parece que está tudo bem, inclusive nos treinos. Acho que ele está pronto para jogar alguns minutos”, disse Flick sobre o volante.

“Ele nos dá uma opção a mais, e isso é bom”, acrescentou o alemão.

Gestão de minutos de Lamine Yamal

Durante a entrevista, o treinador do Barcelona também admitiu a dificuldade de gerir a minutagem de Lamine Yamal, que já está consolidado entre os melhores jogadores do mundo com apenas 19 anos.

“Lamine é um jogador muito especial e estou ciente de que é preciso gerenciar seus minutos”, disse Flick.

Yamal jogou os 90 minutos de oito das dez partidas oficiais disputadas pela equipe nesta temporada e, nas outras duas, foi substituído após uma hora de jogo.

“O mais importante é que ele aproveite o futebol, e é isso que ele está fazendo. Não quero interromper essa situação, mas estou ciente de que é preciso gerenciar os minutos”, concluiu Flick.