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ACUSAÇÃO

Real Madrid exige demissão de presidente após comparação com o nazismo

Dirigente disse que a comunicação do clube recorda os métodos de Joseph Goebbels

Gustavo Nascimento
Por
Javier Tebas, presidente da LaLiga, ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.
Javier Tebas, presidente da LaLiga, ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. - Foto: Juan Carlos Rojas | Newscom World | IMAGO

O Real Madrid emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira, 16, para exigir a demissão do presidente da LaLiga, Javier Tebas. Ele, que também é vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, comparou a comunicação oficial do Real Madrid aos métodos usados por Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo nazista na Alemanha.

“O Real Madrid considera absolutamente intolerável e de extraordinária gravidade que alguém que ocupa os dois cargos de maior responsabilidade no futebol espanhol recorra a uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube, sua diretoria e seu canal de televisão”, disse o Real.

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“O esclarecimento de que não se refere à ideologia nazista não atenua o caráter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de suas declarações”, prosseguiu o clube.

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O Real Madrid pede a renúncia imediata de Javier Tebas dos cargos, argumentando que ele não pode continuar atuando em funções tão importantes no futebol espanhol.

“O Real Madrid considera que as repetidas declarações e comportamentos de Javier Tebas seriam inadmissíveis em qualquer instituição desportiva europeia regida pelos princípios do respeito, da neutralidade e da integridade, e que o desqualificam institucionalmente para continuar a ocupar os cargos que exerce”, discursou.

Entenda como surgiu a declaração de Tebas

O Real Madrid cobra que Javier Tebas aplique uma punição ao Barcelona por conta de um suposto esquema de favorecimento de arbitragem.

Isso porque o Barcelona teria feito pagamentos milionários a empresas de José Maria Enriquez Negreira, que foi vice-presidente do Comitê de Árbitros da Espanha e dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) entre 2001 e 2018.

Por meio da Real Madrid TV, o clube merengue alegou que Tebas, a Federação e LaLiga são “farinha do mesmo saco” no “caso Negreira”por falta de explicações e punições.

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Tebas, por sua vez, rebateu dizendo que o veículo de comunicação atua para propagar discursos oficiais da direção, fazendo a comparação com os métodos nazistas.

“A direção do Real Madrid dirige uma orquestra de porta-vozes, e a Real Madrid TV é a voz que canta. A sua partitura é sempre a mesma: selecionar as jogadas que interessam, repetir, alimentar a suspeita e apontar os inimigos”, iniciou ele.

“Esse método recorda mecanismos de propaganda que explorou Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazi: repetição sistemática, construção de um inimigo e subordinação dos fatos ao relato. A comparação é com essas técnicas de propaganda, não com uma ideologia nem, claro, com a torcida madridista”, ponderou o dirigente.

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Javier Tebas laliga nazismo real madrid

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