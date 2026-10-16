Real Madrid exige demissão de presidente após comparação com o nazismo

Siga o A TARDE no Google

O Real Madrid emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira, 16, para exigir a demissão do presidente da LaLiga, Javier Tebas. Ele, que também é vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, comparou a comunicação oficial do Real Madrid aos métodos usados por Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo nazista na Alemanha.

“O Real Madrid considera absolutamente intolerável e de extraordinária gravidade que alguém que ocupa os dois cargos de maior responsabilidade no futebol espanhol recorra a uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube, sua diretoria e seu canal de televisão”, disse o Real.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O esclarecimento de que não se refere à ideologia nazista não atenua o caráter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de suas declarações”, prosseguiu o clube.

O Real Madrid pede a renúncia imediata de Javier Tebas dos cargos, argumentando que ele não pode continuar atuando em funções tão importantes no futebol espanhol.

“O Real Madrid considera que as repetidas declarações e comportamentos de Javier Tebas seriam inadmissíveis em qualquer instituição desportiva europeia regida pelos princípios do respeito, da neutralidade e da integridade, e que o desqualificam institucionalmente para continuar a ocupar os cargos que exerce”, discursou.

Entenda como surgiu a declaração de Tebas

O Real Madrid cobra que Javier Tebas aplique uma punição ao Barcelona por conta de um suposto esquema de favorecimento de arbitragem.

Isso porque o Barcelona teria feito pagamentos milionários a empresas de José Maria Enriquez Negreira, que foi vice-presidente do Comitê de Árbitros da Espanha e dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) entre 2001 e 2018.

Por meio da Real Madrid TV, o clube merengue alegou que Tebas, a Federação e LaLiga são “farinha do mesmo saco” no “caso Negreira”por falta de explicações e punições.

Tebas, por sua vez, rebateu dizendo que o veículo de comunicação atua para propagar discursos oficiais da direção, fazendo a comparação com os métodos nazistas.

“A direção do Real Madrid dirige uma orquestra de porta-vozes, e a Real Madrid TV é a voz que canta. A sua partitura é sempre a mesma: selecionar as jogadas que interessam, repetir, alimentar a suspeita e apontar os inimigos”, iniciou ele.

“Esse método recorda mecanismos de propaganda que explorou Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazi: repetição sistemática, construção de um inimigo e subordinação dos fatos ao relato. A comparação é com essas técnicas de propaganda, não com uma ideologia nem, claro, com a torcida madridista”, ponderou o dirigente.