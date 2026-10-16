Após 14 anos, obras de R$ 12,5 milhões chegam à reta final em estádio tradicional

O Estádio Municipal Júlia do Prado, em Ituiutaba (MG), está próximo de ser concluído após mais de uma década de obras. A estrutura, que pertence à Prefeitura, deverá se tornar a nova casa do Boa Esporte, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2016 e que disputará o Módulo 2 do Campeonato Mineiro em 2027.

Com capacidade prevista para 17.472 torcedores nas arquibancadas descobertas, o estádio será o nono maior de Minas Gerais e o sexto entre os localizados no interior do estado. A expectativa é que o equipamento ajude o Boa Esporte a fortalecer sua estrutura e retomar o protagonismo no futebol mineiro.



As obras começaram em 2012, na região do bairro Alvorada. Naquele período, o Ituiutaba Esporte Clube já havia deixado a cidade para se estabelecer em Varginha, no Sul de Minas, após um acordo com a prefeitura local. Com a mudança, o clube também adotou o nome Boa Esporte.



O projeto do estádio, no entanto, enfrentou sucessivos obstáculos ao longo dos anos. Desde 2015, a falta de repasses do Governo Federal provocou interrupções nos trabalhos em diferentes ocasiões. Em 2020, a pandemia de Covid-19 também prejudicou o andamento da construção, que permaneceu paralisada até 2021, quando a Prefeitura retomou o projeto por meio de uma nova licitação.





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Estádio está com 80% das obras concluídas

Em entrevista ao ge, a engenheira Nadinne Demétrio Moro, diretora do Departamento de Obras Públicas e gestora do atual contrato de construção, informou que o empreendimento atingiu 80% de execução. A etapa de construção civil, incluindo os serviços de alvenaria, já foi finalizada.



"Nesta fase, estão em andamento os serviços de instalações elétricas, implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, execução dos acabamentos e construção das rampas de acessibilidade. Todas as esquadrias já foram instaladas", afirmou Nadinne.



A fase de acabamento exige atenção especial devido à quantidade de detalhes necessários para a entrega do equipamento. Entre os serviços previstos para a etapa final está a pintura geral dos acessos e das arquibancadas, que será realizada após a conclusão das demais intervenções.



"Os serviços de acabamento também já foram iniciados e demandam atenção especial, considerando a quantidade de detalhes e etapas necessárias para a conclusão da obra. A etapa final compreenderá a pintura geral dos acessos e das arquibancadas, após a conclusão dos demais serviços previstos", detalhou.



Desde o início do projeto, em 2012, foram investidos R$ 12,5 milhões na construção do estádio, somando recursos do Governo Federal e a contrapartida municipal. A execução atual está sob responsabilidade da JR & LG Construtora Ltda., vencedora da licitação mais recente, que assumiu o canteiro de obras em abril de 2024.



O contrato do convênio com a Caixa Econômica Federal tem validade até 29 de dezembro de 2026. Para viabilizar a conclusão dos trabalhos, a Prefeitura solicitou uma prorrogação de três meses, o que permitiria estender o prazo até março de 2027.



Segundo Nadinne, a solicitação considera principalmente as dificuldades que o período chuvoso pode impor aos serviços finais, além dos trâmites administrativos relacionados ao encerramento e à abertura dos exercícios financeiros dos órgãos públicos.



"Estamos solicitando a prorrogação justamente porque, no final de ano, ocorrem muitas chuvas, o que atrasa a parte de acabamento. Por isso, acreditamos que mais três meses são suficientes, até por conta de encerramento e abertura de exercício financeiro de órgãos públicos", explicou a gestora.



Ainda não há uma data definida para a inauguração do Estádio Municipal Júlia do Prado.



Boa Esporte espera voltar a crescer com nova casa

O principal beneficiado pela conclusão do estádio será o Boa Esporte, que retornou a Ituiutaba em 2024 após uma queda acentuada no cenário nacional. Campeão da Série C em 2016 e com participações frequentes na Série B, o clube perdeu espaço no futebol brasileiro e acabou rebaixado à última divisão do Campeonato Mineiro.



A volta à cidade de origem do projeto esportivo marcou o início de uma tentativa de recuperação. No ano passado, a equipe conquistou o acesso ao Módulo 2 do Campeonato Mineiro e agora espera contar com o novo estádio para dar continuidade à retomada em 2027.



O presidente do Boa Esporte, Rone Moraes da Costa, destacou a importância da estrutura para o clube e para a população de Ituiutaba e região. A expectativa da diretoria é que a capacidade de público e as condições de acomodação contribuam para aumentar a presença dos torcedores nas partidas.



"A conclusão das obras representa um momento histórico para o clube, para Ituiutaba e região, após 14 anos de espera. Ter um estádio com capacidade para quase 18 mil torcedores será fundamental para o retorno do crescimento do Boa Esporte, tanto dentro quanto fora de campo", disse Rone ao ge.



"Acreditamos que, com uma estrutura adequada, conseguiremos atrair mais pessoas para os jogos, inclusive torcedores que, em outras ocasiões, deixavam de comparecer pela falta de condições ideais de acomodação", acrescentou.



Enquanto aguarda a entrega do estádio municipal, o Boa Esporte manda seus jogos no Estádio Coleto de Paula, pertencente à Ituiutabana. A antiga casa do clube em Ituiutaba, o Estádio da Fazendinha, foi demolida no fim de 2025 para dar lugar a um supermercado.



Como será o Estádio Municipal Júlia do Prado

O projeto prevê 17.472 lugares nas arquibancadas descobertas. O estádio também contará com espaços no pavimento térreo dos blocos que poderão receber público em pé, respeitando as condições de segurança e os limites de ocupação estabelecidos.



A estrutura será dividida em quatro partes: blocos Oeste, Sul e Leste, além de um bloco específico para os vestiários.



O bloco Oeste será o setor com a estrutura mais ampla, distribuída em diferentes pavimentos. O espaço contará com 24 camarotes e uma área superior destinada à imprensa e à cobertura dos eventos esportivos, com salas para equipes de rádio, televisão e outros profissionais de comunicação.



Já os blocos Sul e Leste terão apenas pavimento térreo. Os três setores de arquibancadas contarão com banheiros acessíveis, ambulatório e espaços para a comercialização de alimentos e bebidas, oferecendo serviços de apoio ao público durante os eventos.



O bloco de vestiários terá ambientes independentes para as equipes participantes das partidas, além de instalações específicas para árbitros e outros profissionais envolvidos na realização dos jogos.



Na área externa, o estacionamento também está em fase avançada de execução. Segundo as informações divulgadas, o serviço atingiu 98% de conclusão, com previsão de entrega até dezembro de 2026.