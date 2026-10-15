Jogador do Flamengo é liberado para pegar o Bahia após decisão do STJD

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para enfrentar o Esporte Clube Bahia neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O chileno havia sido enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) pela entrada cometida no clássico contra o Fluminense, no último domingo, 11, pelo Brasileirão. O lance não resultou em expulsão. No entanto, por unanimidade, a 4ª Comissão Disciplinar decidiu absolver o jogador, em julgamento realizado nesta quinta-feira, 15.

O entendimento dos auditores foi de que não caberia alterar uma decisão tomada em campo, uma vez que a jogada foi percebida pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.



Dessa forma, Pulgar segue liberado para defender o Flamengo no Brasileirão e fica à disposição do técnico Leonardo Jardim para enfrentar o Bahia. Caso fosse condenado, o volante poderia pegar até seis jogos de suspensão por ter sido enquadrado em um artigo que trata de “conduta violenta”.



A absolvição em primeira instância, porém, não significa que o caso esteja completamente encerrado. A decisão ainda pode ser contestada pela procuradoria, por meio de recurso.





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Flamengo tem desfalques de peso para enfrentar o Bahia

Embora tenha Erick Pulgar à disposição, o Flamengo não poderá contar com duas peças importantes e titulares da equipe rubro-negra: Giorgian De Arrascaeta e Danilo.

Qual é a posição do Bahia no Brasileirão 2026?

O Bahia encerrou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na quinta posição, com 49 pontos. Após vencer o Mirassol, o Esquadrão permaneceu a apenas dois pontos do Fluminense, quarto colocado, que soma 51 pontos.