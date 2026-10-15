Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Jogador do Flamengo é liberado para pegar o Bahia após decisão do STJD

Volante foi absolvido por unanimidade pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD

Téo Mazzoni
Por
Volante chileno foi absolvido por unanimidade após julgamento por entrada no clássico contra o Fluminense e poderá atuar na Fonte Nova
Volante chileno foi absolvido por unanimidade após julgamento por entrada no clássico contra o Fluminense e poderá atuar na Fonte Nova - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para enfrentar o Esporte Clube Bahia neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O chileno havia sido enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) pela entrada cometida no clássico contra o Fluminense, no último domingo, 11, pelo Brasileirão. O lance não resultou em expulsão. No entanto, por unanimidade, a 4ª Comissão Disciplinar decidiu absolver o jogador, em julgamento realizado nesta quinta-feira, 15.

O entendimento dos auditores foi de que não caberia alterar uma decisão tomada em campo, uma vez que a jogada foi percebida pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.

Dessa forma, Pulgar segue liberado para defender o Flamengo no Brasileirão e fica à disposição do técnico Leonardo Jardim para enfrentar o Bahia. Caso fosse condenado, o volante poderia pegar até seis jogos de suspensão por ter sido enquadrado em um artigo que trata de “conduta violenta”.

A absolvição em primeira instância, porém, não significa que o caso esteja completamente encerrado. A decisão ainda pode ser contestada pela procuradoria, por meio de recurso.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BOLADA MILIONÁRIA

Bahia pode perder mais de R$ 30 milhões com jogadores emprestados
Bahia pode perder mais de R$ 30 milhões com jogadores emprestados imagem

E.C.BAHIA

Cauly não cumpre metas no São Paulo e vai retornar ao Bahia em 2027
Cauly não cumpre metas no São Paulo e vai retornar ao Bahia em 2027 imagem

ESPORTES

Com dupla BaVi, Baianão Feminino tem datas das semifinais definidas
Com dupla BaVi, Baianão Feminino tem datas das semifinais definidas imagem

Flamengo tem desfalques de peso para enfrentar o Bahia

Embora tenha Erick Pulgar à disposição, o Flamengo não poderá contar com duas peças importantes e titulares da equipe rubro-negra: Giorgian De Arrascaeta e Danilo.

Qual é a posição do Bahia no Brasileirão 2026?

O Bahia encerrou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na quinta posição, com 49 pontos. Após vencer o Mirassol, o Esquadrão permaneceu a apenas dois pontos do Fluminense, quarto colocado, que soma 51 pontos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia flamengo

Relacionadas

Mais lidas