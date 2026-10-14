Flamengo pode perder titular após denúncia antes de enfrentar o Bahia

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após as polêmicas no clássico Fla-Flu do último domingo, 12, pelo Campeonato Brasileiro, e pode ficar fora da partida contra o Esporte Clube Bahia.



Volante chileno foi denunciado por falta em Rodrigo Castillo no Fla-Flu e corre risco de suspensão antes do confronto com o Bahia, na Fonte Nov - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O chileno foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta, e corre o risco de ser suspenso por uma a seis partidas devido à falta dura em Rodrigo Castillo, punida com “apenas” um cartão amarelo pela arbitragem.



Dessa forma, caso Erick Pulgar seja considerado culpado, poderá desfalcar o Flamengo na partida contra o Bahia, neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Brasileirão.



A denúncia contra o jogador do Flamengo tem previsão de julgamento para esta quinta-feira, 15. No entanto, o atleta não estará presente, uma vez que está na Argentina para o duelo entre Flamengo e Estudiantes, pela semifinal da Libertadores.



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Bahia enfrenta o Flamengo em meio à decisão na Libertadores

Além da possível ausência de Erick Pulgar, titular do técnico Leonardo Jardim, o Flamengo visita o Bahia em meio à disputa da semifinal da Libertadorescontra o Estudiantes.



O Rubro-Negro carioca enfrenta a equipe argentina nesta quinta-feira, 15, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. A partida de volta será disputada na próxima semana, no dia 22, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Flamengo tem desfalques importantes confirmados

Embora a ausência de Pulgar ainda não esteja confirmada e dependa do julgamento do STJD, o Flamengo já tem desfalques importantes para enfrentar o Bahia.



Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Arrascaeta, que se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo; Ayrton Lucas, que está na reta final de recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na região posterior da coxa direita; e Danilo, submetido a uma cirurgia após sofrer fraturas na mandíbula durante o jogo contra o Fluminense.