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BRASILEIRÃO 2026

Bahia encara Flamengo desfalcado e com foco dividido na Libertadores

Com desfalques importantes e uma decisão contra o Estudiantes, Flamengo encara o Bahia no domingo

Téo Mazzoni
Por
Bahia enfrenta Flamengo com baixas às vésperas de decisão continental
Bahia enfrenta Flamengo com baixas às vésperas de decisão continental - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Flamengo, que chega para o confronto desfalcado e em meio à disputa por uma vaga na final da Libertadores.

Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com duas peças importantes, titulares da equipe rubro-negra: Giorgian De Arrascaeta e Danilo.

O meio-campista se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo, realizada durante a Data Fifa, quando defendia a seleção uruguaia. Já o zagueiro foi submetido a um procedimento cirúrgico na última segunda-feira, 12, após sofrer fraturas na mandíbula durante o clássico contra o Fluminense, no domingo, 11.

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Decisão pela Libertadores pode influenciar partida contra o Bahia

Além dos desfalques, o Flamengo visita o Bahia em meio à disputa da semifinal da Libertadoresde 2026, contra o Estudiantes.

O jogo de ida acontece nesta quinta-feira, 15, enquanto a partida decisiva será realizada na próxima semana, no dia 22. Entre os dois compromissos pela competição continental, o time carioca enfrenta o Esquadrão, no dia 18.

Dessa forma, o Bahia pode se beneficiar do calendário do Flamengo na Libertadores, já que o clube carioca também concentra suas atenções na competição continental, da qual é o atual campeão.

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Lateral e volante podem reforçar o Flamengo contra o Bahia

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o volante Evertton Araújo estão recuperados de lesões musculares.

Os dois não viajaram para a Argentina, onde o Flamengo enfrenta o Estudiantes pela Libertadores neste meio de semana, mas já estão em fase de trabalhos em campo com a preparação física.

Existe a possibilidade de que ambos viajem para Salvador e fiquem à disposição de Leonardo Jardim para o confronto contra o Bahia, marcado para as 18h30 deste domingo, pela 31ª rodada do Brasileirão.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia flamengo

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