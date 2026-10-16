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PLANOS PARA O FUTURO

Sem acesso e com bets proibidas, qual será o futuro do Feira FC?

Clube faz planejamento para o ano que vem, adota novo nome e aposta na continuidade com Superbet

Marina Branco
Por
Estádio do Feira FC
Estádio do Feira FC - Foto: Divulgação I Feira FC

O Feira FC chegou ao futebol baiano com investimento milionário, contratação de repercussão nacional e a ambição de alcançar a elite estadual logo na primeira temporada. Meses depois, o clube de Feira de Santana enfrenta um cenário diferente: não conseguiu o acesso e agora precisa lidar com a proibição das apostas de quota fixa no Brasil, setor ligado à trajetória de seus investidores e à sua principal parceria comercial.

Diante das dúvidas sobre os próximos passos, o Feira afirma que seguirá com seu planejamento esportivo, institucional e comercial. A mudança imediata está no nome utilizado para o estádio, a Superbet Arena, que passará a ser chamada de Super Arena nas comunicações do clube, enquanto permanecer o atual cenário jurídico.

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"O Feira FC segue normalmente seu planejamento esportivo, institucional e comercial, com foco na preparação de uma temporada forte e sustentável", informou o clube ao Portal A TARDE.

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Projeto que nasceu ligado ao mercado de apostas

Muitos clubes contestaram o fim das bets, mas no caso do Feira, a relação com o setor vai além do patrocínio estampado na camisa. O projeto tem entre seus responsáveis o presidente Marcus Rios e o empresário Neto Lima, atual CEO do clube, ligado à Mansão Green.

A empresa atua com negócios digitais, influenciadores e plataformas de afiliação voltadas à indústria de apostas, e na apresentação do projeto, em março, Neto Lima anunciou uma previsão de investimento entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões em até três anos.

À época, a direção descreveu uma fase inicial de aportes em estrutura, elenco e operação, com recursos próprios e participação complementar de patrocinadores. O valor anunciado era uma projeção para o período, e não um balanço de despesas já realizadas.

Patrocínio na camisa do Feira FC
Patrocínio na camisa do Feira FC - Foto: Divulgação I Feira FC

A contratação de Thiago Galhardo foi uma das principais demonstrações dessa ambição. Com passagens por clubes como Internacional e Fortaleza, o atacante chegou como referência técnica e como um nome capaz de ampliar a visibilidade de uma equipe que começava sua trajetória no futebol profissional.

A ligação dos investidores com o mercado de apostas e a presença de uma bet entre os principais parceiros colocam o setor no centro das perguntas sobre o futuro do Feira.

Acesso ficou pelo caminho

Dentro de campo, a primeira tentativa de chegar à Série A do Campeonato Baiano terminou na semifinal da segunda divisão, adiando a principal meta esportiva da temporada inaugural.

Antes da mudança nas regras das apostas, a diretoria já havia sinalizado a continuidade do projeto. Em reunião realizada em julho com a Federação Bahiana de Futebol, Marcus Rios e Neto Lima discutiram o planejamento antecipado para 2027, com uma nova tentativa de acesso.

Além disso, a entidade também registrou a possibilidade de estreia do Feira nas categorias de base no próximo ano.

Feira FC
Feira FC - Foto: Divulgação I Feira FC

Superbet Arena passa a ser Super Arena

A consequência já confirmada, no entanto, é a suspensão temporária do uso da marca da patrocinadora no nome do estádio. A parceria havia sido anunciada em abril e reunia dois espaços importantes de exposição, os naming rights da antiga Arena Cajueiro e o patrocínio master do uniforme profissional.

O acordo foi apresentado como parte da estratégia de fortalecimento comercial e de ampliação da visibilidade do Feira FC. Agora, o clube informa que adotará a denominação Super Arena em suas comunicações para cumprir as determinações legais.

Segundo Neto Lima, no entanto, existe interesse em retomar o nome anterior caso o cenário jurídico permita.

Torcida do Feira FC
Torcida do Feira FC - Foto: Divulgação I Feira FC

"Estamos cumprindo integralmente o que determina a medida provisória e, por isso, neste momento passaremos a utilizar o nome Super Arena. Mas seguimos acompanhando de perto todos os desdobramentos jurídicos do setor", afirmou o CEO.

"Temos uma relação importante com a Superbet e, caso exista qualquer nova definição que nos permita voltar a ter o parceiro no nome do estádio, sendo juridicamente possível, faremos isso", completou.

A arena é o Estádio Professor Jodilton Souza, em Feira de Santana, anteriormente conhecido como Arena Cajueiro. Inaugurado em 2018, o espaço tem capacidade aproximada para 7 mil pessoas e integra um complexo com instalações de apoio aos atletas.

Clube mantém confiança na parceria

Apesar da retirada da marca do nome do estádio, o Feira não anunciou, na resposta, o encerramento definitivo da relação com a Superbet.

"O Feira Futebol Clube acompanha com atenção os desdobramentos relacionados à atual regulamentação do mercado de apostas e seguirá cumprindo integralmente todas as determinações legais aplicáveis", declarou.

A instituição acrescentou que "mantém sua confiança na parceria construída com a Superbet" e que a relação permanece "pautada pelo respeito, pela confiança e pela expectativa de continuidade assim que houver segurança jurídica para isso".

Camisa do Feira FC
Camisa do Feira FC - Foto: Divulgação I Feira FC

O que muda com a proibição

A Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026, proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no território nacional. A medida alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos on-line e atinge a exposição comercial das empresas do setor.

Para o Feira FC, o novo cenário chega em um momento de preparação para a segunda temporada, depois de o acesso não se concretizar na estreia. Além de organizar uma nova campanha esportiva, a gestão precisa definir os próximos passos de uma parceria que ocupava a camisa e dava nome à casa do time.

No curto prazo, a posição anunciada é cumprir a medida, utilizar o nome Super Arena e acompanhar os desdobramentos jurídicos. Para o médio prazo, o clube reafirma a continuidade do planejamento e a intenção de preparar uma temporada sustentável, mas ainda não apresenta números ou ações que permitam dimensionar eventuais mudanças no projeto.

O discurso é de continuidade, mas o alcance dessa continuidade, em orçamento, contratações e expansão da estrutura, permanece como a principal questão a ser respondida pelo Feira FC.

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bets Casas de aposta Feira FC proibição das Bets

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