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Veja mudanças em obra de R$ 7,8 milhões no Pituaçu para Copa Feminina

Equipamente público vai servir como centro de treinamento durante a competição

Gustavo Nascimento
Por
Estádio de Pituaçu passará por ampla reforma antes da Copa Feminina de 2027
Estádio de Pituaçu passará por ampla reforma antes da Copa Feminina de 2027 - Foto: Mateus Pereira | GOV BA

As obras no Estádio de Pituaçu estão avançando em um ritmo satisfatório, como mostrou o Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Augusto Vasconcelos, em suas redes sociais. O estádio será utilizado como centro de treinamento durante a Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil em 2027.

De acordo com o titular da Setre, o “governo do estado está reformando o estádio com novas pinturas de arquibancada, novos equipamentos hidráulicos e elétricos”.

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Ainda segundo ele, as obras na parte da iluminação do estádio já foram concluídas, e ainda haverá reformas nos vestiários. Ao todo, o investimento nas intervenções gira em torno de R$ 7,8 milhões.

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Obras no Pituaçu incluem mudanças no gramado

Ainda segundo Augusto Vasconcelos, o estádio já conta com um novo gramado no padrão da FIFA: “O gramado já está um tapete para a bola rolar, com um sistema de drenagem inovador e muitas novas melhorias para fazer do estádio de Pituaçu ainda melhor”.

A última reforma no gramado do Pituaçu havia sido feita em 2009, durante a grande requalificação geral do estádio.

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Segundo os representantes da empresa que venceu a licitação da requalificação do gramado, a grama do tipo “celebration híbrida”, novo tipo implantado, possui características como resistência a pisoteios, crescimento e recuperação rápidos e alta adaptabilidade em tipos diferentes de solo.

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augusto vasconcelos copa do mundo feminina Estádio de Pituaçu pituaçu

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