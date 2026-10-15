'O Maraca é nosso', comemora presidente de nova SAF da Série A

Siga o A TARDE no Google

Após dias de impasse, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu a favor do Vasco da Gama em relação à utilização do Maracanã para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. Logo depois da decisão, o futuro presidente da nova SAF, Mário Junqueira, comemorou com torcedores nas redes sociais.

Torcida cruz-maltina, o Maraca é nosso. Saudações vascaínas. Gigante!. Mário Junqueira - Futuro presidente do Vasco

Mário Junqueira é o presidente da Almirante Participações, empresa que comprou o Vasco SAF em leilão, no final de setembro. Ele é sócio de Marcos Lamacchia e já declarou anteriormente que passaria a ser a pessoa à frente da futura administração da empresa, enquanto Lamacchia se manteria como um investidor-sócio neste processo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda a decisão do STJ

O STJ rejeitou, nesta quinta-feira, 14, o pedido do consórcio Fla-Flu para suspender a decisão judicial que determinou a realização da partida entre Vasco e Boca Juniors no Maracanã. A decisão também prevê a transferência ou remarcação do jogo de basquete entre Flamengo e Botafogo, pelo NBB, no Maracanãzinho.

A decisão foi assinada pelo presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão, que não conheceu do pedido apresentado pela empresa responsável pela gestão do estádio.

Na avaliação do magistrado, Flamengo e Fluminense não demonstraram legitimidade para utilizar esse instrumento jurídico no caso, além de não comprovarem a existência de grave lesão ao interesse público.

O duelo entre Vasco e Boca Juniors será no dia 20 de outubro e válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na ida, o time cruz-maltino venceu por 1 a 0 e joga por um empate para se classificar à final da competição.