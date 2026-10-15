Copa Cajazeiras 2026 começa neste domingo com 16 equipes em Salvador

A 19ª edição da Copa Cajazeiras começa neste domingo, 18, no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, com a participação de 16 equipes. O torneio conta com o apoio do Grupo Aratu e terá duração aproximada de três meses, com a final marcada para o dia 20 de dezembro.



Criada a partir da mobilização dos moradores da região, a competição faz parte do projeto social Virando o Jogo e busca incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e fortalecer os laços comunitários.



Além da disputa dentro de campo, a Copa Cajazeiras movimenta a economia local. Nos dias de jogos, pequenos comerciantes e empreendedores aproveitam a presença de atletas e torcedores para ampliar as vendas e gerar renda. O campeonato também funciona como espaço de lazer e convivência para famílias da região.

A rodada de abertura, neste domingo, terá dois confrontos. Os Belgas e Trem Bala se enfrentam às 10h, enquanto Juventude e São Caetano jogam às 11h50.

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Copa Cajazeiras estará na TV aberta

A visibilidade da competição será amplicada por meio da programação da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. A cobertura pretende destacar não apenas os resultados das partidas, mas também as histórias de atletas, treinadores, árbitros e torcedores envolvidos no futebol comunitário.

O futebol de várzea faz parte da cultura e da identidade de muitos bairros de Salvador. Ao apoiar a Copa Cajazeiras e ampliar a presença da competição na programação da TV Aratu, queremos aproximar ainda mais o público dessas histórias e dar espaço aos atletas e personagens que fazem o esporte acontecer nas comunidades. Matheus Carvalho - Gerente de Conteúdo do Grupo Aratu

O programa No Campo do 4 acompanhará o torneio com informações sobre resultados, classificação, destaques, melhores momentos e as rodadas. A cobertura também estará presente nos programas Alô Juca e Aratu Notícias.

As histórias dos personagens do futebol de várzea serão abordadas ainda no quadro Craque da Comunidade, exibido no programa Universo, apresentado por Alex Lopes.