Dupla Ba-Vi leva rivalidade para as ruas e realiza novas corridas em Salvador

A rivalidade histórica entre Bahia e Vitória ultrapassou os limites dos gramados da Arena Fonte Nova e do Barradão para transformar a orla de Salvador em um dinâmico circuito de corridas de rua. Os dois maiores clubes do estado expandiram suas marcas e consolidaram eventos próprios no calendário esportivo baiano, mobilizando milhares de torcedores e impactando diretamente a economia do esporte e do entretenimento na capital.

O Vitória aposta no fortalecimento da Corrida do Leão como plataforma de relacionamento para além dos gramados, ampliando as ativações e o vínculo com a comunidade rubro-negra. Já a Corrida do Bahêa, organizada pelo Bahia Associação e Oquei Entretenimento com coordenação da MP3, busca se consolidar como a maior prova de 5 km e 10 km do Norte-Nordeste, tendo reunido mais de 30 mil atletas em quatro edições.



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Corrida do Leão chega a 5ª edição



O Esporte Clube Vitória realiza a 5ª edição da Corrida do Leão neste domingo, 18, na Orla de Patamares, com opções de percursos de 5 km e 10 km, modalidades PCD e infantil. O evento registrou crescimento de 50% nas inscrições e terá apresentação da banda Kamisa 10.



O presidente do Vitória, Fábio Mota, destacou o simbolismo da iniciativa para os torcedores:

“A Corrida do Leão representa muito mais do que um evento esportivo: é um momento de encontro, união e celebração da nossa identidade rubro-negra. Queremos que cada torcedor, atleta e família se sinta parte dessa história, fortalecendo os laços que nos unem ao Vitória e à nossa comunidade. Seguiremos investindo em iniciativas que promovam saúde, bem-estar e, acima de tudo, o orgulho e o sentimento de pertencimento de ser parte dessa grande nação rubro-negra”, afirma Fábio Mota.

Corrida do Leão - Foto: Victor Ferreira/Divulgação/ECVitória

Corrida do Bahêa aproveita feriadão

Já a 5ª edição da Corrida do Bahêa, organizada pelo Bahia Associação em parceria com a Oquei Entretenimento, está agendada para 1º de novembro, no Centro de Convenções Salvador, durante o pôr do sol. A expectativa é reunir 12 mil torcedores nos trajetos de 5 km e 10 km, seguidos por shows de Tomate e Tony Salles.



O presidente do Bahia Associação, Emerson Ferretti, ressaltou a expansão das atividades do clube em novos esportes após a criação da SAF:

“A Corrida do Bahêa é a maior corrida da Bahia, e não poderia ser diferente, porque o Bahia é o mundo! O evento nasceu para celebrar uma paixão que ultrapassa o futebol. A nova fase do clube, com a chegada do grupo City e mudança do Bahia em SAF, fortaleceu o futebol e também abriu espaço para o Bahia Associação expandir sua atuação em outras modalidades. A Corrida é a prova de que estamos no caminho certo: mais do que um evento esportivo, é uma experiência que transforma o amor pelo Esquadrão em celebração, encontro e pertencimento, com a energia única da torcida tricolor”, destaca Emerson Ferretti.