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SAF carioca cobra gigante da Série A por venda de atacante à Europa

Joia do São Paulo já esteve no radar de contratações do Esporte Clube Bahia

Gustavo Nascimento
Por
Lucas Ferreira, da base do São Paulo, está no Shakhtar Donetsk
Lucas Ferreira, da base do São Paulo, está no Shakhtar Donetsk - Foto: Divulgação

O Boavista SAF, do Rio de Janeiro, entrou na Justiça contra o São Paulo para cobrar mais de R$ 500 mil referentes à venda do atacante Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube carioca tem direito a 20% do valor líquido da negociação, fechada em agosto de 2025 por 10 milhões de euros, pagos em quatro parcelas.

Segundo o processo, que tramita na 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã, em São Paulo, o clube paulista recebeu do Shakhtar a segunda parcela, equivalente a R$ 11,7 milhões, em 4 de fevereiro deste ano, mas não fez o repasse ao Boavista.

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Três semanas depois, o próprio departamento financeiro do São Paulo enviou ao Boavista uma planilha que calculava o repasse em R$ 2,1 milhões, propondo o pagamento do valor em quatro parcelas. O acordo foi aceito pelo Boavista.

O São Paulo chegou a pagar as três primeiras parcelas, mas deixou de quitar a última, que venceu no dia 10 de junho. Depois disso, uma notificação extrajudicial enviada em julho ficou sem resposta.

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Em agosto, a juíza mandou o São Paulo pagar em 15 dias e reconheceu, em análise preliminar, a “probabilidade do direito” do Boavista. No entanto, a decisão negou o pedido de bloqueio de cotas da CBF e da Federação Paulista e de direitos de TV do clube, por não ver risco de dilapidação patrimonial.

O que o São Paulo diz sobre a dívida?

Na defesa, apresentada em setembro, o São Paulo não nega a dívida nem contesta o valor. O clube argumenta que a Justiça comum não pode julgar o caso, que deveria ir à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, por força do estatuto da entidade.

O Boavista respondeu nesta semana que a cobrança é puramente financeira e que o contrato entre os clubes, assinado em 2024, elege expressamente a Justiça de São Paulo para resolver disputas. O processo aguarda decisão.

Como começou o negócio entre os clubes por Lucas Ferreira?

A relação entre os clubes em torno deLucas Ferreira, nascido em 2006 e formado em Cotia, começou em julho de 2021. Naquele ano, o São Paulo cedeu 35% dos direitos do jovem ao Boavista, que na época se chamava Esporte Clube Barreira.

Em 13 de dezembro de 2024, o São Paulo recomprou 15% por R$ 600 mil, divididos em dez parcelas de R$ 60 mil, de forma que o Boavista ficou com 20% do “montante líquido” de uma futura venda.

O contrato foi assinado pelo então presidente Julio Casares, pelo diretor financeiro Sérgio Pimenta, pelo então diretor de futebol Carlos Belmonte e pelo então diretor da base Douglas Schwartzmann.

Venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar

Oito meses depois, em 11 de agosto de 2025, o São Paulo vendeu o jogador ao Shakhtar por 10 milhões de euros fixos, divididos em quatro parcelas:

  • 3 milhões de euros após o registro do atleta na Ucrânia;
  • 2 milhões de euros até 31 de janeiro de 2026;
  • 2 milhões de euros até 31 de julho de 2026;
  • 3 milhões de euros até 15 de dezembro de 2026

O contrato, cuja tradução juramentada está no processo, prevê ainda bônus de até 2 milhões de euros caso o Shakhtar chegue à fase de grupos da Champions League com o jogador participando de pelo menos 60% das partidas. Há também 10% de mais-valia numa futura revenda.

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