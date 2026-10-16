SAF carioca cobra gigante da Série A por venda de atacante à Europa

O Boavista SAF, do Rio de Janeiro, entrou na Justiça contra o São Paulo para cobrar mais de R$ 500 mil referentes à venda do atacante Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube carioca tem direito a 20% do valor líquido da negociação, fechada em agosto de 2025 por 10 milhões de euros, pagos em quatro parcelas.

Segundo o processo, que tramita na 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã, em São Paulo, o clube paulista recebeu do Shakhtar a segunda parcela, equivalente a R$ 11,7 milhões, em 4 de fevereiro deste ano, mas não fez o repasse ao Boavista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Três semanas depois, o próprio departamento financeiro do São Paulo enviou ao Boavista uma planilha que calculava o repasse em R$ 2,1 milhões, propondo o pagamento do valor em quatro parcelas. O acordo foi aceito pelo Boavista.

O São Paulo chegou a pagar as três primeiras parcelas, mas deixou de quitar a última, que venceu no dia 10 de junho. Depois disso, uma notificação extrajudicial enviada em julho ficou sem resposta.

Em agosto, a juíza mandou o São Paulo pagar em 15 dias e reconheceu, em análise preliminar, a “probabilidade do direito” do Boavista. No entanto, a decisão negou o pedido de bloqueio de cotas da CBF e da Federação Paulista e de direitos de TV do clube, por não ver risco de dilapidação patrimonial.

O que o São Paulo diz sobre a dívida?

Na defesa, apresentada em setembro, o São Paulo não nega a dívida nem contesta o valor. O clube argumenta que a Justiça comum não pode julgar o caso, que deveria ir à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, por força do estatuto da entidade.

O Boavista respondeu nesta semana que a cobrança é puramente financeira e que o contrato entre os clubes, assinado em 2024, elege expressamente a Justiça de São Paulo para resolver disputas. O processo aguarda decisão.

Como começou o negócio entre os clubes por Lucas Ferreira?

A relação entre os clubes em torno deLucas Ferreira, nascido em 2006 e formado em Cotia, começou em julho de 2021. Naquele ano, o São Paulo cedeu 35% dos direitos do jovem ao Boavista, que na época se chamava Esporte Clube Barreira.



Em 13 de dezembro de 2024, o São Paulo recomprou 15% por R$ 600 mil, divididos em dez parcelas de R$ 60 mil, de forma que o Boavista ficou com 20% do “montante líquido” de uma futura venda.



O contrato foi assinado pelo então presidente Julio Casares, pelo diretor financeiro Sérgio Pimenta, pelo então diretor de futebol Carlos Belmonte e pelo então diretor da base Douglas Schwartzmann.

Venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar

Oito meses depois, em 11 de agosto de 2025, o São Paulo vendeu o jogador ao Shakhtar por 10 milhões de euros fixos, divididos em quatro parcelas:

3 milhões de euros após o registro do atleta na Ucrânia;

2 milhões de euros até 31 de janeiro de 2026;

2 milhões de euros até 31 de julho de 2026;

3 milhões de euros até 15 de dezembro de 2026

O contrato, cuja tradução juramentada está no processo, prevê ainda bônus de até 2 milhões de euros caso o Shakhtar chegue à fase de grupos da Champions League com o jogador participando de pelo menos 60% das partidas. Há também 10% de mais-valia numa futura revenda.