Liga internacional restringe apostas após escândalos com atletas

A NBA decidiu limitar a oferta de determinados tipos de apostas esportivas em parceria com casas autorizadas nos Estados Unidos. A medida, divulgada pela ESPN nesta sexta-feira, 16, ocorre poucos dias antes do início da nova temporada e busca evitar práticas associadas a recentes casos de fraude no basquete americano.



Entre as mudanças, a liga orientou parceiras como FanDuel e DraftKings a retirar algumas apostas combinadas e mercados relacionados a eventos específicos das partidas. A restrição abrange, por exemplo, o vencedor da disputa de bola inicial, determinados tipos de arremessos e estatísticas de jogadores com previsão de atuar por menos de 12 minutos.



Em entrevista à ESPN, Scott Kaufman-Ross, vice-presidente executivo da NBA, explicou que a entidade procura combater irregularidades sem incentivar a migração dos apostadores para plataformas ilegais.



“Há um equilíbrio entre garantir que eliminemos tipos de apostas problemáticas e, ao mesmo tempo, garantir que não transfiramos simplesmente a atividade para o mercado ilegal”, disse à ESPN Scott Kaufman-Ross, vice-presidente executivo da NBA.



“Acreditamos que, no ponto em que estamos agora, alcançamos o equilíbrio adequado entre esses dois objetivos”, avaliou o dirigente.



A NBA tem autoridade para estabelecer restrições à oferta de apostas por suas casas parceiras. Segundo estimativas citadas na reportagem da ESPN, essas empresas representam 99% do mercado de apostas esportivas nos Estados Unidos.



A FanDuel também manifestou apoio à iniciativa e reafirmou seu compromisso com a integridade das competições.



“Continuamos firmes em nosso compromisso de construir um mercado legal e regulamentado que erradica os abusos daqueles que buscam minar a concorrência justa e aprimora a integridade dos jogos que amamos”, disse um porta-voz da FanDuel em comunicado enviado à ESPN.





Casos envolvendo jogadores motivaram preocupação da NBA

A decisão ocorre em meio a investigações federais relacionadas a apostas sobre o desempenho individual de jogadores. Entre os casos que ganharam repercussão estão os de Jontay Porter e Terry Rozier, ambos envolvidos em apurações sobre possíveis irregularidades em partidas da NBA.



Segundo os promotores federais, um apostador investiu US$ 80 mil, cerca de R$ 400 mil na cotação atual, em apostas que dependiam de Porter registrar números inferiores aos previstos em seis categorias estatísticas durante uma partida do Toronto Raptors na temporada 2023/2024. A operação teria rendido US$ 1,1 milhão, aproximadamente R$ 5,5 milhões.



Porter foi posteriormente acusado de deixar a partida de forma deliberada para beneficiar apostadores.



Rozier, por sua vez, também foi citado pelos promotores em uma situação semelhante, relacionada ao período em que defendia o Charlotte Hornets, em 2023. O ala-armador, porém, declarou-se inocente e negou qualquer conduta imprópria.