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NOVELA

Marca famosa patrocina time fictício de 'Avenida Brasil 2'

Empresa também fornece material para outras equipes do futebol brasileiro

Agatha Victoria Reis
Por
Divino FC na Avenida Brasil 2
Divino FC na Avenida Brasil 2 - Foto: Divulgação

A continuação de ‘Avenida Brasil’ já tem data marcada na TV Globo. O retorno da novela também traz de volta o Divino FC, clube que marcou a trajetória da trama. Na continuação, os uniformes do time serão produzidos pela Puma, empresa que também fornece material para equipes do futebol brasileiro.

O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, 14, durante o Upfront Globo 2027 , evento em que a Globo apresentou ao mercado as novidades de sua programação para o próximo ano. A parceria está prevista para janeiro de 2027, quando acontecer a estreia da novela.

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Na primeira versão da novela, exibida em 2012, o clube utilizava uniformes da Lupo e não contava com patrocinadores estampados nas camisas. Já na continuação, a parceria com a marca esportiva tem como objetivo ampliar a lógica comercial aplicada aos clubes profissionais.

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Quem retornará para o Divino FC?

Na versão original, a equipe reuniu personagens como Jorginho (Cauã Reymond) , Iran (Bruno Gissoni), Leandro (Thiago Martins), Roni (Daniel Rocha) e Adauto (Juliano Cazarré).

Além de Tufão, personagem interpretado por Murilo Benício, que tem uma história marcada na trama por ter se destacado no futebol antes de se tornar uma figura central. Quinze anos após a versão original, o clube contará com um novo plantel de atletas e uma nova gestão.

Veja a camisa:

Nova camisa do Divino FC
Nova camisa do Divino FC - Foto: Divulgação
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avenida brasil Globo televisão

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