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'Avenida Brasil 2': descubra os novos nomes confirmados no elenco

Novela está prevista para estrear em janeiro de 2027

Agatha Victoria Reis
Por
Elenco de “Avenida Brasil 2"
Elenco de “Avenida Brasil 2" - Foto: Divulgação

O elenco de “Avenida Brasil 2" ganhou novos integrantes nesta segunda-feira, 12. A TV Globo divulgou uma lista de atores que estarão na continuação da novela escrita por João Emanuel Carneiro, prevista para estrear em janeiro de 2027.

No anúncio oficial nas redes sociais, a emissora afirmou: “Trouxe mais rostinhos confirmados para o nosso próximo novelão das 9”.

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Entre os nomes confirmados está o de Nívea Maria e Heloísa Périssé, que se junta a outros artistas na trama ambientada no bairro fictício do Divino.

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Saiba quem está no elenco de ‘Avenida Brasil 2’

Também estão confirmados no elenco Joaquim Lopes, Evelyn Castro, João Pimenta e Letícia Lima. A atriz fará parte do núcleo de Roberto Bomfim e Stella Maria Rodrigues.

Já a veterana Nívea Maria chega à trama como uma amiga próxima dos pais de Tufão, Leleco (Marcos Caruso) e Muricy (Eliane Giardini).

Além deles, o elenco contará com Digão Ribeiro, Valentina Bulc, Stella Maria Rodrigues, Igor Fernandez e Felipe Frazão, entre outros nomes.

Outra novidade é o retorno de Thiago Rodrigues à Globo, após quase dez anos longe da emissora. Ele dará vida ao técnico Murilo, que terá como braço direito o assistente Douglas, interpretado por Israel Eyer.

Veja o anúncio:

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