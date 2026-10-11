Semifinalista do MasterChef morre aos 44 anos após luta contra câncer

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O chef de cozinha Mariusz Komenda, semifinalista do MasterChef Polônia, morreu aos 44 anos em decorrência de um glioma, tipo de tumor que afeta o sistema nervoso central. A informação foi anunciada pela produção do reality. O cozinheiro participou do programa em 2019, ganhando grande sucesso e admiração do público, o que o levou a novas aparições após chegar a semifinal.

De suspeita de AVC ao diagnóstico de glioma

A investigação médica começou em janeiro, quando Komenda procurou atendimento hospitalar com sintomas semelhantes aos de um acidente vascular cerebral (AVC). Após exames mais detalhados, os médicos identificaram um glioma maligno no cérebro.

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Nas redes sociais, o chef contou que, inicialmente, acreditava estar enfrentando um problema passageiro. “Infelizmente, a realidade se mostrou muito mais difícil”, escreveu ao relatar como o diagnóstico mudou sua vida.

Desde então, o participante da oitava temporada do programa passou a dividir com os seguidores informações sobre os exames e o tratamento. Ele também organizou uma campanha de arrecadação para ajudar a pagar os custos dos procedimentos médicos.

Chef realizou sonho de abrir restaurante

Komenda concretizou um projeto profissional em fevereiro de 2025, quando inaugurou o restaurante Father and Son. No estabelecimento, o chef unia receitas tradicionais das culinárias mexicana e polonesa.

O que é glioma e quais são os sintomas?

O glioma é um tipo de tumor que se origina de células gliais ou de células precursoras relacionadas a elas. Essas células desempenham funções de suporte e proteção aos neurônios no sistema nervoso central. A doença pode ser classificada em três categorias principais:

Astrocitomas: surgem nos astrócitos e incluem o glioblastoma, uma forma agressiva de tumor cerebral.

surgem nos astrócitos e incluem o glioblastoma, uma forma agressiva de tumor cerebral. Ependimomas: têm origem nos ependimócitos, células que revestem os ventrículos cerebrais.

Oligodendrogliomas: desenvolvem-se em outro tipo de célula glial e podem apresentar evolução mais lenta, embora também possam se tornar graves.

Os sintomas variam conforme a localização e a velocidade de crescimento do tumor. Entre as manifestações mais comuns estão dores de cabeça, náuseas, confusão mental e perda de memória.