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Globo avalia mudança radical no Jornal Nacional após 57 anos; entenda

Emissora estuda mudanças na apresentação do telejornal após análise interna

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
César Tralli e Renata Lo Prete durante a apuração do primeiro turno das Eleições 2026
César Tralli e Renata Lo Prete durante a apuração do primeiro turno das Eleições 2026 - Foto: Divulgação

A Globo está avaliando uma mudança no Jornal Nacional, que pode atingir o posto de César Tralli, em meio às críticas relacionadas a sua performance diante da cobertura do período eleitoral. A medida prevê uma avaliação dos apresentadores e pode eliminar o chamado “posto vitalício”.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a ideia é que, a cada cinco anos, a Globo avalie o desempenho dos âncoras, o que poderia levar à renovação ou à substituição dos profissionais. No entanto, a mudança não seria obrigatória, já que a titularidade poderia ser renovada antes do fim desse período.

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Conforme o colunista, a direção busca mais liberdade para avaliar cada âncora. Para isso, pesquisas internas aliadas ao desempenho do jornalista ajudariam a determinar se ele permanecerá na apresentação, terá o contrato renovado ou será substituído por outro nome da emissora.

Tal medida representaria o fim de uma era no Jornal Nacional, sem a garantia de permanência por décadas, como aconteceu com William Bonner, por exemplo.

A emissora ainda não confirmou a informação.

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Globo Jornal Nacional Mudança de Apresentadores

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