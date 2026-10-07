Ator de ‘Quem Ama Cuida’ vive em cobertura luxuosa no Rio de Janeiro

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Vivendo em um quartinho na mansão dos Brandão em Quem Ama Cuida, Guilherme Piva, que vive Edvaldo na trama, mora em uma cobertura luxuosa de 280 m² na zona sul do Rio de Janeiro.

Batizada de “Cobertura Dois Irmãos”, em homenagem ao irmão do artista André Piva (1968-2020), o imóvel possui piscina, churrasqueira e uma sala ampla integrada à paisagem da cidade carioca.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como é a cobertura luxuosa de Guilherme Piva?

Assinado por Carolina Nigri, Gabriel Borsoi e Gustavo Cerri, do escritório Casa 108, a residência preservou as preferências do irmão da artista e incorporou os desejos do ator.

A cobertura conta decoração minimalista e ambientes amplos para vista da região. A reforma aproximou os espaços para o terraço, onde fica localizada a área de lazer.

Com mais de 1,5 metros ampliados durante a reforma, a cobertura possui área social com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas e para o Leblon.

Na área do terraço, a piscina possui um revestimento de pedra, um deque de madeira, um espaço de apoio à churrasqueira e até mesmo espreguiçadeiras.

Já na área interna do imóvel, a sala reúne sofás de diferentes formatos e uma estante desenhada pelos arquitetos.

1 de 5 | Foto: Reprodução| @casa108arquitetura/Instagram

2 de 5 | Foto: Reprodução| @casa108arquitetura/Instagram

3 de 5 | Foto: Reprodução| @casa108arquitetura/Instagram

4 de 5 | Foto: Reprodução| @casa108arquitetura/Instagram

5 de 5 | Foto: Reprodução| @casa108arquitetura/Instagram

O espaço ainda conta com obras de Niura Bellavinha e Dudu Garcia, que combinam com móveis de madeira e espaços para circulação amplos, segundo reportagem da revista Habitare.