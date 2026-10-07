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Ator de ‘Quem Ama Cuida’ vive em cobertura luxuosa no Rio de Janeiro
Imóvel possui vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos
Vivendo em um quartinho na mansão dos Brandão em Quem Ama Cuida, Guilherme Piva, que vive Edvaldo na trama, mora em uma cobertura luxuosa de 280 m² na zona sul do Rio de Janeiro.
Batizada de “Cobertura Dois Irmãos”, em homenagem ao irmão do artista André Piva (1968-2020), o imóvel possui piscina, churrasqueira e uma sala ampla integrada à paisagem da cidade carioca.
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Como é a cobertura luxuosa de Guilherme Piva?
Assinado por Carolina Nigri, Gabriel Borsoi e Gustavo Cerri, do escritório Casa 108, a residência preservou as preferências do irmão da artista e incorporou os desejos do ator.
A cobertura conta decoração minimalista e ambientes amplos para vista da região. A reforma aproximou os espaços para o terraço, onde fica localizada a área de lazer.
Com mais de 1,5 metros ampliados durante a reforma, a cobertura possui área social com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas e para o Leblon.
Na área do terraço, a piscina possui um revestimento de pedra, um deque de madeira, um espaço de apoio à churrasqueira e até mesmo espreguiçadeiras.
Já na área interna do imóvel, a sala reúne sofás de diferentes formatos e uma estante desenhada pelos arquitetos.
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O espaço ainda conta com obras de Niura Bellavinha e Dudu Garcia, que combinam com móveis de madeira e espaços para circulação amplos, segundo reportagem da revista Habitare.