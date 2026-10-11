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Morre aos 95 anos Edson Silva, ator de Laços de Família

Artista interpretou o motorista da personagem de Marieta Severo

Victoria Isabel
Por
Edson Silva
Edson Silva - Foto: Reprodução

O ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos. Conhecido por interpretar Heitor, motorista da personagem Alma, vivida por Marieta Severo na novela Laços de Família, o artista também construiu uma trajetória no teatro, no cinema e na televisão. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo perfil Dublapédia Brasil, que publicou uma homenagem ao artista nas redes sociais. Edson Silva nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 25 de outubro de 1930. No início da década de 1950, mudou-se para o Rio de Janeiro para seguir a carreira artística.

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Na capital fluminense, estudou teatro com Paschoal Carlos Magno e acumulou quase 30 anos de atuação nos palcos. Entre os trabalhos teatrais, participou de Sinhá Moça, Lampião e O Auto da Compadecida, além de dirigir algumas peças.

No cinema, integrou o elenco dos filmes Quem Matou Pacífico? e Mineirinho Vivo ou Morto. Na televisão, passou por emissoras como Tupi, Rio, Continental, Manchete e Globo, interpretando personagens coadjuvantes.

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Edson Silva também trabalhou como dublador. Iniciou a atividade no começo dos anos 1960, em estúdios como Herbert Richers e Dublasom Guanabara. Continuou dublando na Herbert Richers até o início da década de 1980, quando deixou a atividade para se dedicar à televisão.

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