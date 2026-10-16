Globo demite profissional de alta escalão após vazamento de conversas com Vorcaro

O Grupo Globo demitiu Frederic Kachar, diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio da empresa. O anúncio do desligamento foi feito na manhã de quinta-feira, 15.

A demissão do profissional foi anunciada após vazamento de mensagens polêmicas trocadas entre ele e o ex-banqueiro e ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso desde março.

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Vorcaro negociava com o executivo patrocínios e fazia pedidos

Segundo o Uol, nas conversas, Vorcaro negociava com o executivo patrocínios em eventos do grupo, fazia pedidos de reportagens de seu interesse, debatia matérias feitas por jornalistas do Globo e tecia comentários sobre festas com mulheres estrangeiras.

Kachar liderava as operações dos jornais O Globo, Extra e Valor, além das revistas da Editora Globo, como Vogue e Marie e Claire, e o Sistema Globo de Rádio, que inclui a rádio CBN.

Confira detalhes das conversas:

Uma das conversas extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular do ex-dono do Master, Vorcaro acionou Kachar para promover a marca da então namorada, a influenciadora Martha Graeff. "De repente ver se você consegue uma capa pra ela na Vogue. Ela tem cancha pra isso", disse.

Depois, Kachar respondeu que aparecer na capa na Vogue era "um processo mais longo", mas prometeu colocar a influenciadora em outras publicações do grupo. "Eu te asseguro um destaque importante pra Martha. E falarei de capa também com Marie Claire e Ela". E avisou: "Vou pautar Vogue, Marie Claire e Ela".

Três dias depois, as três publicações deram reportagens sobre a Happy Aging, marca de suplementos de Martha lançada em Miami. "Ficaram ótimas, obrigado", escreveu Vorcaro. Ele só reclamou da Marie Claire, que "deu uma batidinha no final".

Kachar retomou a negociação na semana seguinte: "Próximo passo é uma capa a Ela ou Marie Claire. Só precisamos de um fato novo". Vorcaro respondeu na sequência: "Capa será muito legal". Kachar deu o seguinte retorno: "Estamos trabalhando pra isso!".

Ainda na mesma conversa, Kachar pediu ajuda a Vorcaro para "destravar o uso do novo contrato" de publicidade do banco com a editora. "Tínhamos um plano robusto pra outubro", escreveu. Vorcaro respondeu que tinha falado com a responsável: "Será feito".

De acordo com uma tabela enviada por Kachar a Vorcaro, o Master patrocinou o Baile da Vogue em 2024, com R$ 825 mil, e o camarote da editora no Carnaval de 2023, com R$ 1,6 milhão.

Em 2025, ano em que os problemas do Master começaram a aparecer, o nome da instituição saiu das propostas. "Tirei o banco nos dois casos", escreveu Kachar.

Os materiais do baile foram impressos com duas marcas de Vorcaro, Desinchá e Happy Aging, e o executivo da Globo combinou com o banqueiro "500k na Vogue e 800k no camarote".

Nas mesmas conversas, Kachar fazia piadas com a "guerra na Ucrânia", expressão usada no grupo de Vorcaro para festas com mulheres estrangeiras.

"Já está na Ucrânia, rs?", escreveu em março de 2024, horas depois de o banqueiro dizer que haveria naquele dia um "plano ataque soviético".

Uma semana depois, Kachar perguntou: "Temos guerra na Ucrânia nessa semana?". Vorcaro respondeu: "Tem hoje. Bora?". Kachar disse que não conseguiria ir naquele dia e perguntou se haveria na semana seguinte: “Se tiver, tô dentro”.

Kachar procurou Vorcaro em maio para convidá-lo para um camarote onde o então banqueiro poderia assistir ao show da Madonna junto com a cúpula do grupo Globo. Vorcaro estaria fora do país, mas anunciou que naquela terça-feira haveria "festa". "Dessa vez eu vou!", respondeu Kachar.

As refugiadas ucranianas integravam um negócio de prostituição financiado por Vorcaro.

Quando o jornalismo da Editora Globo publicou informações negativas sobre o banco, porém, Kachar defendeu os repórteres. Em abril de 2024, Vorcaro reclamou de um post da colunista Malu Gaspar sobre o fórum de Londres e disse que teria que "abortar o evento com o Valor".

"Se tiver algum erro na coluna da Malu, peço a correção imediata", respondeu Kachar, que complementou: "Não estou entendendo esse seu tom comigo."

Em julho, Vorcaro disse que o colunista Lauro Jardim havia publicado "informação falsa" e perguntou se havia uma "campanha corporativa" contra ele. "Não tem campanha alguma, claro", respondeu o executivo.

Já em setembro, o banqueiro reclamou de uma reportagem do Valor sobre os resultados do banco. "Eles colocaram os dois lados", escreveu Kachar. "Não dá pra fazer matéria sem olhar pra todos os fatos."

Além disso, o banqueiro demonstrou preocupação com textos publicados no Estadão, na Folha e no UOL, mas levou as demandas a assessores de imprensa ou aos jornalistas com quem tinha relação de fonte.

No Estadão e na Folha, Vorcaro manifestou interesse em investir na compra de espaço publicitário, mas depois disse a um interlocutor que era melhor "assumir que são inimigos".

As mensagens indicam que ele acabou comprando publicidade nos dois jornais através da Foone, empresa de Flávio Carneiro, que atuava como assessor de imagem de Vorcaro.

No final da tarde desta quinta-feira, o Grupo Globo anunciou que Luís Henrique Guimarães, vice-presidente executivo da holding do Grupo Globo, vai acumular interinamente a direção-geral de Mídia Impressa e Rádio.

Daniel Vorcaro - Foto: Divulgação

Comunicado da Globo fala em “relação inadequada”

O Grupo Globo disse que o conteúdo das conversas privadas mantidas entre Frederic Kachar com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025 “revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante”.

“A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação”, disse o Grupo Globo, por meio de nota.

Globo diz que atitude vai contra seus princípios editoriais

Além disso, a empresa afirmou que teve acesso na quarta-feira, 14, ao material vazado e que a atitude vai contra seus princípios editoriais.

“O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo”, ressaltou.

O Grupo finalizou: “A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve”.

Leia a nota do Grupo Globo na íntegra:

Comunicamos hoje o desligamento de Frederic Kachar da direção-geral de Mídia Impressa e Rádio. Ontem, tivemos acesso ao conteúdo de conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025 que revelaram uma relação inadequada do executivo com um anunciante da Editora Globo. Reforço aqui o nosso compromisso com a ética e a transparência e, sobretudo, reafirmo a absoluta independência editorial do jornalismo de nossos veículos, premissa essencial de nossa atuação.

O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que os nossos veículos têm feito do caso Master é a demonstração mais concreta do compromisso inegociável de todos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo. Desde sempre, nossos profissionais e veículos têm trazido informações e denúncias que ganharam grande destaque e repercutiram em toda a imprensa. Nosso noticiário absolutamente independente de patrocínio ou de qualquer relação comercial pode ser verificado facilmente na cobertura dos mais diversos assuntos - a do caso Master é apenas um deles.

Reconhecemos os 29 anos de dedicação de Frederic Kachar ao desenvolvimento dos negócios de mídia no Grupo Globo. Ao longo de sua trajetória, Frederic Kachar exerceu diferentes funções de liderança, assumindo, em 2008, a direção-geral da Editora Globo e, em 2015, também a da Infoglobo. Em 2018, liderou a integração dos negócios na nova Editora Globo, que reúne marcas como O GLOBO, Extra e Valor, além das publicações das Edições Globo Condé Nast e da Globo Livros. A partir de 2020, passou a responder também pelo Sistema Globo de Rádio, conduzindo iniciativas de transformação digital, modernização e reestruturação das empresas.

Informamos que Luis Henrique Guimarães, vice-presidente executivo da holding do Grupo Globo, vai acumular interinamente a direção-geral de Mídia Impressa e Rádio.

João Roberto Marinho

Presidente do Grupo Globo e do Conselho de Administração do Grupo.