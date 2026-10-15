Globo surpreende ao anunciar dupla de famosas para cobertura da Copa

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A Copa do Mundo Feminina está se aproximando, e o Brasil, país-sede da competição, já está se preparando para recebê-la. No mundo das transmissões, a Globo apresentou, nesta quarta-feira, 14, os planos para a cobertura do Mundial, surpreendendo na dupla de apresentação.

A emissora terá os direitos de exibição das 64 partidas da competição, com transmissões na TV aberta, no SporTV e nas plataformas digitais do grupo. A programação também contará com atrações de entretenimento protagonizadas por Sabrina Sato e Blogueirinha.

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O Mundial está marcado para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, e os detalhes da operação foram revelados durante o Upfront Globo 2027, evento realizado no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Blogueirinha - Foto: Reprodução I Instagram

TV aberta exibirá 56 partidas ao vivo

O SporTV será responsável pela cobertura integral dos jogos, com transmissão ao vivo de todos os 64 confrontos. Na TV Globo, o público poderá acompanhar 56 partidas em tempo real, enquanto as outras oito serão apresentadas em versões compactas.

A estratégia também inclui o Globoplay e a GE TV, com conteúdos previstos para ampliar a cobertura digital do torneio. A GE TV participará da programação fora do YouTube, segundo o planejamento apresentado pela empresa.

Sabrina Sato e Blogueirinha terão programas especiais

Além das transmissões esportivas, a Globo pretende explorar os bastidores e a repercussão da competição em atrações de outros canais do grupo.

Sabrina Sato estará à frente de um programa no GNT, previsto para estrear antes do início do Mundial. Já Blogueirinha, personagem interpretada pelo influenciador Bruno Matos, comandará um quadro no Multishow dedicado aos bastidores da Copa.

As duas produções fazem parte da programação especial organizada para acompanhar a realização do torneio no país.

Sabrina Sato - Foto: Reprodução I Instagram

Filme sobre Marta chegará aos cinemas antes da Copa

Outra produção anunciada pela Globo para 2027 é um filme biográfico sobre Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo e um dos maiores nomes da história da Seleção Brasileira.

A atriz Alice Carvalho interpretará a ex-camisa 10 da Seleção no longa-metragem, que terá direção de Andrucha Waddington. A estreia nos cinemas está prevista para abril de 2027, cerca de dois meses antes do começo da Copa Feminina.

Alice Carvalho como Marta - Foto: Globo

CazéTV também transmitirá todos os jogos

A Globo, no entanto, não será a única responsável pela exibição do Mundial no Brasil. Como na Copa masculina de 2026, a CazéTV também adquiriu os direitos de transmissão das 64 partidas, oferecendo outra alternativa para acompanhar a competição.

Com os dois grupos confirmados na cobertura, a Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ampla distribuição em diferentes plataformas, reunindo televisão aberta, canais por assinatura e transmissões digitais.