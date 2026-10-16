Ex-jogador da dupla BaVi dá assistência decisiva em partida crucial

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O atleta brasileiro Flávio Medeiros, que teve passagem tanto pelo Esporte Clube Bahia quanto pelo Esporte Clube Vitória, teve participação crucial no triunfo do seu time, o Al Faisaly, na Liga Saudita, nesta quinta-feira, 15.

O volante deu a assistência que culminou no gol de empate de sua equipe contra o Al Kholood no jogo válido pela nona rodada do Campeonato Saudita, que terminou com a vitória do clube do brasileiro por 3 a 2.

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Com os três pontos, o Al Faisaly alcançou a 15ª colocação e saiu da zona de rebaixamento, mesmo com um jogo a menos no campeonato.

A assistência de Fábio aconteceu ainda no primeiro tempo, quando seu passe quebrou as linhas defensivas e encontrou o atacante francês Mendy, que aproveitou a oportunidade e desempatou o jogo.

“Foi um resultado muito importante para a nossa equipe. Precisávamos desses três pontos para mudar a chave no campeonato e aumentar a confiança do grupo. Graças a Deus, o triunfo veio na hora certa”, comemorou Flávio.

Ex-jogador de dupla BaVi soma experiência na liga saudita

Aos 30 anos, Flávio chegou à sua quinta temporada no futebol saudita, depois de defender o Al Taawoun por quatro anos e iniciar um novo ciclo no país com a camisa da atual equipe.

O jogador foi revelado em 2015 pelo Vitória e seguiu no clube até o ano seguinte, 2016. Lá, Flávio acumulou 63 jogos com somente um gol e quatro assistências.

Flávio Medeiros em treino no Vitória - Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória / Divulgação

Depois de se despedir do Leão da Barra, o atleta passou pela Ferroviária, emprestado pelo Vitória, e depois foi comprado pelo Santo André antes de voltar ao futebol baiano em 2018, dessa vez para o grande rival, o Bahia.

No Tricolor de Aço, Flávio passou três temporadas, sendo utilizado 95 vezes, distribuindo quatro assistências e não marcando nenhum gol.

Flávio Medeiros figurou a seleção da Copa do Nordeste - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Transferência para a Europa

Após o fim da temporada de 2020, o volante foi negociado e partiu para a Europa para jogar inicialmente pelo Trabzonspor da Turquia e depois pelo Giresunspor, também no futebol turco.

Chegada ao futebol saudita

Durante sua estadia na Europa, o atleta foi emprestado em 2022 para o Al-Taawoun e, desde então, manteve-se no futebol saudita.