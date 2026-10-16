CICLISMO BMX
Salvador recebe projeto com aulas gratuitas de BMX; veja como participar
Projeto Pedal Bicicross recebe inscrições presenciais para jovens na pista de Pituaçu
Jovens de 13 a 16 anos podem participar de aulas gratuitas de BMX em Salvador. O Projeto Pedal Bicicross abriu 46 novas vagas para iniciação esportiva na modalidade, que integra o ciclismo olímpico.
As inscrições são realizadas presencialmente na Pista de Bicicross Tertuliano Torres, localizada na Orla de Pituaçu, em Salvador. Atualmente, o projeto atende 200 participantes de ambos os sexos, com idades entre 7 e 17 anos, incluindo pessoas com deficiência.
Como se inscrever no projeto?
Para concorrer a uma das vagas, é necessário comparecer ao local com a documentação exigida e realizar o cadastro. Os atendimentos acontecem em dias e horários específicos, conforme a programação das aulas.
Confira os horários para entrega dos documentos:
- Segundas e quartas-feiras: das 8h às 10h;
- Terças e quintas-feiras: das 14h às 17h.
O atendimento ocorre na Pista de Bicicross Tertuliano Torres, na Orla de Pituaçu, em Salvador.
Veja quais documentos são necessários
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e apresentar os seguintes documentos:
- Atestado médico que comprove aptidão para a prática de esportes;
- Uma foto 3x4;
- Cópia do comprovante de residência;
- Cópias do RG e CPF do aluno e do responsável;
- Comprovante de matrícula escolar.
Para esclarecer dúvidas sobre o cadastro, os interessados podem entrar em contato com a Associação de Bicicross de Salvador (ABS) pelo WhatsApp (71) 99914-2409.
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Aulas acontecem no contraturno escolar
As atividades são realizadas nos turnos matutino e vespertino, sempre no contraturno escolar. Cada participante terá aulas duas vezes por semana, com duração de 50 minutos.
As turmas podem reunir até 25 alunos e contam com o acompanhamento de um profissional de Educação Física, um agente esportivo e estagiários da área.
Além das aulas, o projeto disponibiliza gratuitamente: fardamento para alunos e professores, materiais esportivos e a estrutura necessária para a realização das atividades
Projeto é financiado pelo Governo
A iniciativa é executada com financiamento integral do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).
A proposta é oferecer acesso gratuito à iniciação esportiva para crianças e adolescentes, incluindo participantes com deficiência.