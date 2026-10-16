Clube da Série A busca estádio histórico para 2ª casa, mas tem acordo barrado

O São Paulo tem negociações abertas com a gestão do tradicional estádio do Pacaembu para torná-lo sua “segunda casa” para o ano de 2027, porém, um detalhe vem se tornando um pesadelo para a diretoria do clube paulista: o gramado sintético.

A negociação para o estádio, revelada inicialmente pelo UOL, começou em julho de 2026 e ainda está travada nessa questão principal do gramado, correndo o risco de ficar para a próxima gestão do São Paulo, já que as eleições acontecem na primeira quinzena de dezembro.

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Estádio do Pacaembu - Foto: Divulgação

Clube é totalmente o gramado sintético utilizado no Pacaembu

As negociações, congeladas há semanas, conforme interlocutores do clube, esbarram justamente na questão do tipo de gramado utilizado, visto que a diretoria são-paulina exige que o piso seja trocado do sintético para o natural.

Porém, tal questão está atualmente travada porque invade a agenda de eventos oficiais da arena.

Estádio do Pacaembu - Foto: Divulgação

São Paulo busca alternativa ao Morumbis

O interesse do São Paulo no estádio do Pacaembu é utilizá-lo como uma alternativa ao Morumbis no ano de 2027, durante a temporada de shows realizados no estádio do Tricolor Paulista.

Estádio Morumbis - Foto: Divulgação

Agenda de shows no Morumbis

A busca pela Arena Pacaembu ocorre principalmente pela alta demanda do Morumbis para shows e eventos. Em 2026, por exemplo, o São Paulo já mandou quatro jogos longe de sua tradicional casa, e ainda vai jogar o Clássico Majestoso, contra o Corinthians, na Vila Belmiro, no dia 4 de novembro.

Somado a isso, a agenda de 2027 para o tradicional estádio já vem tomando forma. A banda U2 anunciou que vai utilizar o Morumbis para shows nos dias 10 e 12 de março, datas próximas das fases finais do Paulistão de 2027.

Além disso, o departamento de marketing do clube negociou datas de eventos e conseguiu reduzir o tempo de indisponibilidade do tradicional estádio. Vale ressaltar que o calendário de shows de 2027 ainda não foi revelado.