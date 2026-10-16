Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

PREJUDICA?

Solteiros jogam melhor? Por que a torcida do Real Madri odeia Virgínia

Vini Jr e Virgínia terminaram mais uma vez e a torcida voltou a debater o rendimento do atleta

Marina Branco
Por
Vini e Virginia
Vini e Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

A torcida do Real Madrid passou a odiar Virgínia - e essa relação de amor e ódio entre torcedores e namoradas de jogadores já é antiga no futebol. O desempenho de atletas durante períodos de namoro, solteirice ou separação sempre foi e voltou a ser assunto nas redes sociais.

Desta vez, o centro da discussão é Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, que passou a receber críticas de torcedores por suas atuações recentes. Parte dos comentários, no entanto, ultrapassou as quatro linhas e apontou a influenciadora Virginia Fonseca, namorada do brasileiro, como responsável pela suposta queda de rendimento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O caso reacendeu um debate recorrente no futebol: jogadores atuam melhor quando estão solteiros ou em um relacionamento? A discussão também envolve outros nomes conhecidos, como Neymar, Éder Militão e Yuri Lima, que já tiveram suas carreiras analisadas em meio à grande exposição de seus relacionamentos.

Leia Também:

ESPORTES

Clube da Série A busca estádio histórico para 2ª casa, mas tem acordo barrado
Clube da Série A busca estádio histórico para 2ª casa, mas tem acordo barrado imagem

TUDO PARA SOBREVIVER

Time brasileiro que teve três atletas na Copa luta para não falir
Time brasileiro que teve três atletas na Copa luta para não falir imagem

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Após 14 anos, obras de R$ 12,5 milhões chegam à reta final em estádio tradicional
Após 14 anos, obras de R$ 12,5 milhões chegam à reta final em estádio tradicional imagem

Vini Jr. tem desempenho questionado

As críticas ao atacante ganharam força quando torcedores passaram a relacionar as oscilações do jogador à vida pessoal. As mensagens também mencionaram a presença da influenciadora e de pessoas próximas a ela na rotina do atleta, prevendo consequências negativas para a carreira do jogador caso o relacionamento continuasse.

Entre as reclamações, estão stories de Virgínia gravados na casa de Vini, com som alto, tarde da noite, quando o jogador deveria estar se recuperando do dia.

Virginia e Vini Jr juntos no RJ
Virginia e Vini Jr juntos no RJ - Foto: Reprodução | Instagram

O casal começou a se aproximar em junho de 2025, mas oficializou o namoro em outubro daquele ano. Em maio de 2026, os dois se separaram após uma fase marcada por polêmicas públicas, e a reconciliação aconteceu em julho.

Em setembro de 2025, quando rumores sobre a vida amorosa de Vinícius ganharam espaço na imprensa, o atacante marcou dois gols em uma sequência de sete partidas, produção inferior à registrada em um período equivalente da temporada anterior.

Neymar, Militão e Yuri Lima

A discussão, no entanto, não é exclusiva de Vinícius Júnior. Ao longo dos últimos anos, a vida amorosa de outros jogadores brasileiros também passou a dividir espaço com suas atuações.

No caso de Neymar, relacionamentos, separações e episódios de grande repercussão frequentemente se tornaram parte do debate público sobre sua carreira. Entretanto, as oscilações de desempenho do atacante também precisam ser analisadas considerando lesões, sequência de jogos e condições físicas.

Neymar de férias
Neymar de férias - Foto: Reprodução | Redes sociais

Éder Militão viveu situação semelhante no Real Madrid. Na reta final da temporada 2021/22, o zagueiro recebeu críticas por falhas defensivas em partidas importantes, justamente em um período de maior exposição de sua vida particular com a blogueira Karoline Lima.

Militão e Karoline Lima juntos
Militão e Karoline Lima juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Yuri Lima teve a trajetória profissional frequentemente associada à repercussão de seu relacionamento fora dos gramados. O volante perdeu espaço no futebol brasileiro, deixou o Mirassol e disputou sua última partida profissional em julho de 2024, antes de interromper a carreira após trair a cantora Iza.

Iza e Yuri Lima juntos
Iza e Yuri Lima juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Assim, a discussão vem colocando, já há algum tempo, a vida pessoal dos atletas em pauta quando se fala do rendimento em campo, deixando em aberto a dúvida de quais atletas rendem melhor solteiros, e quais são mais eficientes namorando.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

real madrid vini jr vírginia

Relacionadas

Mais lidas