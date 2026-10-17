Time da Série A pode vender naming rights de arena por R$ 630 milhões

O Corinthians avançou nas negociações com a Caixa Econômica Federal para quitar a dívida de R$ 630 milhões referente à construção da Neo Química Arena. A proposta apresentada pelo clube prevê a cessão dos direitos de nome do estádio (naming rights) e a oferta de outros produtos comerciais ao banco estatal.

O avanço nas conversas foi confirmado nesta sexta-feira, 16, após uma reunião em Brasília com representantes das duas instituições. Na ocasião, Corinthians e Caixa assinaram um termo de confidencialidade para dar continuidade às tratativas. Apesar do progresso, ainda não há um acordo definitivo para encerrar o débito.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A diretoria corintiana avalia que os direitos comerciais do estádio podem representar cerca de R$ 70 milhões por temporada. O valor é significativamente superior aos aproximadamente R$ 15 milhões anuais, corrigidos pela inflação, pagos pela Hypera Pharma desde 2020 para associar sua marca à arena.

A intenção é utilizar o valor negociado pelos naming rights para compensar a dívida com a Caixa. O projeto também inclui a possibilidade de transferir as operações financeiras do clube para o banco, centralizando contas e pagamentos de salários, além de desenvolver produtos como títulos de capitalização e cartões vinculados ao programa Fiel Torcedor.

Dívida da Arena Corinthians já consumiu R$ 600 milhões

Desde a inauguração do estádio, em 2014, o Corinthians já desembolsou cerca de R$ 600 milhões para pagar o financiamento da construção. Mesmo com os valores pagos ao longo dos anos, o saldo devedor permanece na casa dos R$ 630 milhões.

O contrato de renegociação firmado em 2022 estabeleceu dezembro de 2041 como prazo final para o pagamento. As condições preveem juros de 2% ao ano, acrescidos da variação do CDI, com amortizações crescentes a partir de 2025.

A dívida representa uma parcela significativa do passivo financeiro do clube, estimado em R$ 2,8 bilhões. O valor devido à Caixa corresponde a aproximadamente 22,5% desse total.

Corinthians recupera R$ 13,5 milhões

Em meio às negociações, o Corinthians conseguiu recuperar R$ 13,5 milhões que estavam depositados em uma conta-reserva vinculada ao contrato da Arena. O montante fazia parte de um total de R$ 27 milhões mantidos nessa conta.

A diretoria utilizou o dinheiro recebido para pagar salários atrasados do elenco masculino. O clube também suspendeu o pagamento de parcelas do financiamento enquanto tenta chegar a um acordo com a instituição financeira.

A negociação é considerada estratégica pela gestão de Osmar Stabile, que aponta o custo da Arena como um dos principais fatores da crise financeira corintiana. A eventual quitação, no entanto, depende da conclusão das tratativas e da definição dos termos comerciais entre as partes.