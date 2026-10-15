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PROTESTO

Torcida de adversário do Vitória exige saída de craque e dirigente

Clube vive crise dentro e fora de campo e corre risco de rebaixamento no Brasileirão

Gustavo Nascimento
Por
Protesto do Corinthians
Protesto do Corinthians - Foto: Vitor Chicarolli

Com oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive o seu pior momento no ano de 2026. Além da sequência negativa dentro de campo, o próximo adversário do Esporte Clube Vitória também tem graves problemas administrativos, o que instigou a torcida a pedir a saída de um craque e de um dirigente da equipe.

O tema foi abordado nesta quinta-feira, 15, quando lideranças das principais torcidas organizadas do Corinthians fizeram uma reunião com o presidente Osmar Stabile, no Parque São Jorge. Durante o encontro, os torcedores pediram a saída imediata do executivo de futebol Marcelo Paz e o afastamento do holandês Memphis Depay.

Cerca de 20 pessoas participaram da reunião, entre elas os presidentes da Gaviões da Fiel e da Estopim da Fiel.

Crise administrativa no Corinthians

De acordo com reportagem do UOL, a reunião foi marcada por cobranças e xingamentos, sobretudo em relação à situação financeira do clube. Fontes ouvidas pela reportagem apontam que a falta de soluções para as dívidas do Corinthians está entre os principais motivos de insatisfação das organizadas.

A crise financeira também chegou aos jogadores, que estão com salários atrasados. A situação foi exposta pelo zagueiro Gabriel Paulista, jogador revelado pelo Vitória.

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Desempenho dentro de campo é questionado

Uma das consequências da má administração foi a queda de desempenho do time do Corinthians dentro de campo, o que resultou para que o time chegasse a uma sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão.

Por conta disso, as cobranças da torcida também se direcionaram para os jogadores. Memphis esteve entre os principais alvos das cobranças, assim como Rodrigo Garro.

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É nesta situação que o Corinthians vai enfrentar o Vitória na segunda-feira, 19, em partida válida pela 31ª rodada da Série A. O confronto acontece na Neo Química Arena, casa do Timão.

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