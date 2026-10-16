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E.C.VITÓRIA

Corinthians perde pilares do elenco para confronto contra o Vitória

Time paulista também não terá a presença do novo treinador no duelo contra o Leão

Gustavo Nascimento
Por
Jogador do Corinthians esconde o rosto com a camisa
Jogador do Corinthians esconde o rosto com a camisa - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL | AFP

Adversário do Esporte Clube Vitória na segunda-feira, 19, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não terá dois dos seus principais jogadores do elenco à disposição. Memphis Depay, suspenso, e Raniele, lesionado, desfalcam o clube paulista para a partida, que acontece na Neo Química Arena.

Além deles, o Corinthians não vai contar com o meio-campista marroquino Zakaria Labyad, lesionado desde julho deste ano.

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O time paulista também não terá a presença do novo treinador, Clarence Seedorf, na área técnica. Isso porque o Corinthians não conseguiu resolver as questões burocráticas para inscrever o holandês no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo.

Retornos no elenco do Corinthians

Em contrapartida, o Corinthians poderá contar novamente com o meio-campista argentino Rodrigo Garro e com o atacante Kaio César, que estavam suspensos e ficaram de fora da derrota contra o Palmeiras, na última rodada.

Com isso, a escalação do Corinthians deve ter: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kaio Cesar.

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campeonato brasileiro corinthians Desfalques Memphis Depay

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