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E.C.VITÓRIA

Entenda porque Seedorf não vai comandar o Corinthians contra o Vitória

Treinador holandês tem a missão de salvar a equipe paulista do rebaixamento

Gustavo Nascimento
Por
Seedorf no Corinthians
Seedorf no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

A estreia do holandês Clarence Seedorf como treinador do Corinthians foi adiada. O holandês faria sua primeira partida no comando do clube paulista contra o Esporte Clube Vitória, na segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, o que não vai acontecer por conta de um atraso burocrático.

Isso porque o setor jurídico do Corinthians não conseguiu finalizar a papelada necessária para registrar o técnico no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo.

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Com isso, Léo Porto ficará encarregado de liderar o Timão na partida referente à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O assistente ficou na comissão técnica depois da saída de Fernando Diniz e estava à frente dos treinos enquanto o clube se esforçava para regularizar a chegada do holandês.

Visto de trabalho impediu estreia

O principal obstáculo para a inscrição de Seedorf foi a renovação do visto de trabalho. A diretoria corintiana mobilizou o departamento jurídico para tentar agilizar o processo, mas não conseguiu reunir toda a documentação a tempo do prazo estabelecido pela CBF.

O clube precisava oficializar o treinador no BID até as 18h59 desta sexta-feira, 16, para que ele pudesse estar à frente da equipe na partida contra o Vitória.

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corinthians Seedorf

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