Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Porteiro do Z4 perde e tranquiliza Vitória na luta contra rebaixamento

Leão pode abrir sete pontos de distância para o Z-4 se vencer o Corinthians

Gustavo Nascimento
Por
Mirassol x Internacional
Mirassol x Internacional - Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O primeiro resultado da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ajudar o Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento. Isso porque o Internacional, primeiro time do Z-4, foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 16, e ficou estacionado nos 32 pontos.

Com esse resultado, o Vitória pode chegar a 39 pontos e abrir sete de distância para a zona de rebaixamento caso vença o Corinthians. O confronto acontece na segunda-feira, 19, na Neo Química Arena.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Corinthians perde pilares do elenco para confronto contra o Vitória
Corinthians perde pilares do elenco para confronto contra o Vitória imagem

ESPORTES

Raphinha enfrenta o Real? Técnico do Barcelona atualiza lesão do craque
Raphinha enfrenta o Real? Técnico do Barcelona atualiza lesão do craque imagem

ESPORTES

SAF carioca cobra gigante da Série A por venda de atacante à Europa
SAF carioca cobra gigante da Série A por venda de atacante à Europa imagem

Mirassol 1x0 Internacional

A partida foi condicionada por uma expulsão que aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, após o goleiro Matheus Cunha, do Internacional, destruir uma chance clara e manifesta de gol do Mirassol.

A partir daí, o Mirassol passou a controlar a partida e marcou o primeiro gol da partida aos três minutos do primeiro tempo, com Eduardo. Já no final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, Edson Carioca fez 2 a 0.

O Mirassol ainda teve a chance de fazer o terceiro gol, de pênalti, mas Reinaldo desperdiçou a cobrança. O jogador já havia perdido um pênalti decisivo na última rodada, que poderia ter tirado pontos do Esporte Clube Bahia.

Time paulista respira na tabela

Além de tirar pontos do Internacional, o Mirassol também voltou a vencer após dois jogos sem resultados positivos, contra Bragantino e Bahia.

O clube do interior paulista chegou aos 36 pontos, mesma pontuação do Vitória, mas segue atrás do Rubro-Negro Baiano por conta dos critérios de desempate.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro internacional mirassol Rebaixamento

Relacionadas

Mais lidas