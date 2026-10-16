E.C.VITÓRIA
Porteiro do Z4 perde e tranquiliza Vitória na luta contra rebaixamento
Leão pode abrir sete pontos de distância para o Z-4 se vencer o Corinthians
O primeiro resultado da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ajudar o Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento. Isso porque o Internacional, primeiro time do Z-4, foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 16, e ficou estacionado nos 32 pontos.
Com esse resultado, o Vitória pode chegar a 39 pontos e abrir sete de distância para a zona de rebaixamento caso vença o Corinthians. O confronto acontece na segunda-feira, 19, na Neo Química Arena.
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A partida foi condicionada por uma expulsão que aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, após o goleiro Matheus Cunha, do Internacional, destruir uma chance clara e manifesta de gol do Mirassol.
A partir daí, o Mirassol passou a controlar a partida e marcou o primeiro gol da partida aos três minutos do primeiro tempo, com Eduardo. Já no final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, Edson Carioca fez 2 a 0.
O Mirassol ainda teve a chance de fazer o terceiro gol, de pênalti, mas Reinaldo desperdiçou a cobrança. O jogador já havia perdido um pênalti decisivo na última rodada, que poderia ter tirado pontos do Esporte Clube Bahia.
Time paulista respira na tabela
Além de tirar pontos do Internacional, o Mirassol também voltou a vencer após dois jogos sem resultados positivos, contra Bragantino e Bahia.
O clube do interior paulista chegou aos 36 pontos, mesma pontuação do Vitória, mas segue atrás do Rubro-Negro Baiano por conta dos critérios de desempate.