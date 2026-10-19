Pituba e outros 10 bairros ficam energia nesta segunda-feira (19/10)

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Pituba e outros 10 bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta segunda-feira, 19, devido à suspensão programada. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, haverá interrupção entre 10h e 16h30, de forma alternada.

Ao longo do dia, também serão afetados Alto do Cabrito, Arraial do Retiro, Cabula, Cajazeiras V, Cajazeiras X, Doron, Ilha Amarela, Nova Brasília, Paripe e Saboeiro.

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As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.

Confira lista de bairros sem energia em Salvador

Alto do Cabrito

Endereços afetados: Rua São Jorge, 47.

Horário: das 10h às 16h.

Arraial do Retiro

Endereços afetados: Travessa 3 do Arraial, 8; Avenida Barros Reis, 2620.

Horário: das 10h às 15h20.

Arraial do Retiro

Endereços afetados: Travessa 3 do Arraial, 8; Avenida Barros Reis, 2620.

Horário: das 10h às 15h20.

Cabula

Endereços afetados: Rua Silveira Martins, 2811.

Horário: das 10h às 15h20.

Cajazeiras V

Endereços afetados: Caminho 01, Quadra 05, 5.

Horário: das 10h às 15h20.

Cajazeiras X

Endereços afetados: Caminho 4, Quadra E, Setor 2, 4.

Horário: das 10h às 15h20.

Doron

Endereços afetados: Rua Eugênio Ribeiro, 73.

Horário: das 10h às 15h20.

Ilha Amarela

Endereços afetados: Rua do Cipó, 7.

Horário: das 10h às 15h20.

Nova Brasília

Endereços afetados: Avenida Aliomar Baleeiro, 275 e 9595.

Horário: das 10h às 15h20.

Paripe

Endereços afetados: Rua 21 de Setembro, 39; Travessa Bahia, 19.

Horário: das 10h às 15h20.

Pituba

Endereços afetados: Rua Anthenor Tupinambá, 1009, 360, 375, 336, 386, 403 e 398.

Horário: das 10h às 15h20.

Endereços afetados: Rua Anthenor Tupinambá, 336, 288, 297, 312, 351, 322, 375, 1006, 325, 300, 452 e 227; Avenida Professor Magalhães Neto, 2340.

Horário: das 10h às 16h.

Endereços afetados: Rua dos Maçons, 121, 10 e 9968; Rua Artur Gomes de Carvalho, 337, 330, 1006, 361, 346, 318, 349, 366, 385, 254, 1021 e 397; Rua Almirante Carlos Paraguassu de Sá, 140; Rua Marechal Andréa, 312, 266 e 448; Avenida Miguel Navarro y Cañizares, 247; Avenida Professor Magalhães Neto, 331.

Horário: das 10h30 às 16h30.

Saboeiro

Endereços afetados: Alameda Zulmira Ferreira, 28; Rua Belas Artes, 28; Rua Amazonas de Baixo, 283.

Horário: das 10h às 15h20.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: