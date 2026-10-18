Idoso morre após se afogar em praia turística de Salvador

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Um idoso morreu após se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador, na tarde deste sábado, 17. A vítima, que ainda não foi identificada, foi retirada do mar por banhistas e já não apresentava sinais vitais quando a equipe de resgate chegou ao local.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do Grupamento Aéreo (Graer) também foram acionados durante a ocorrência. Com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os agentes tentaram reanimar o idoso e realizaram procedimentos de primeiros socorros, mas ele não resistiu.

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Após o ocorrido, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar à remoção do corpo da praia de Salvador.

Afogamento em Itapuã

Já no período da tarde, outra praia da capital baiana registrou um segundo afogamento. Agentes do Grupamento Aéreo (Graer) receberam informações sobre a ocorrência na região de Itapuã. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo retirada da água.

As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros ficaram responsáveis pelo atendimento e pela remoção da segunda vítima. A Polícia Militar não informou o estado de saúde dela.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

Veja o vídeo: