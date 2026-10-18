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SALVADOR

Idoso morre após se afogar em praia turística de Salvador

Vítima ainda não foi identificada

Redação
Por Redação
Porto da Barra em Salvador
Porto da Barra em Salvador - Foto: SHIRLEY STOLZE

Um idoso morreu após se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador, na tarde deste sábado, 17. A vítima, que ainda não foi identificada, foi retirada do mar por banhistas e já não apresentava sinais vitais quando a equipe de resgate chegou ao local.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do Grupamento Aéreo (Graer) também foram acionados durante a ocorrência. Com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os agentes tentaram reanimar o idoso e realizaram procedimentos de primeiros socorros, mas ele não resistiu.

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Após o ocorrido, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar à remoção do corpo da praia de Salvador.

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Afogamento em Itapuã

Já no período da tarde, outra praia da capital baiana registrou um segundo afogamento. Agentes do Grupamento Aéreo (Graer) receberam informações sobre a ocorrência na região de Itapuã. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo retirada da água.

As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros ficaram responsáveis pelo atendimento e pela remoção da segunda vítima. A Polícia Militar não informou o estado de saúde dela.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

Veja o vídeo:

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Afogamento Barra idoso Salvador

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