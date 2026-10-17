Morre Mãe Senhora de Ewá, aos 104 anos, em Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A ialorixá Mãe Senhora de Ewá, batizada como Elza Bahia de Araújo, morreu neste sábado, 17, aos 104 anos, em Salvador. Filha de santo de Mãe Menininha do Gantois, a Ialorixá comandava o terreiro Ilê Axé Omi Ewá, no bairro de Praia Grande. A causa da morte não foi divulgada.

Uma das ialorixás mais antigas do país, Mãe Senhora de Ewá teve a morte comunicada por meio do perfil oficial do terreiro, que lamentou sua partida.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Que os ancestrais a recebam com amor e que seu legado permaneça vivo em cada ensinamento, em cada memória e na continuidade da tradição", diz parte da nota de pesar publicada.

Órfã de nascimento, Elza foi criada por Mãe Menininha do Gantois e por Mãe Laura, desde o primeiro mês de vida no Terreiro do Gantois. Ela foi iniciada no candomblé em 1950 e, desde então, dedicou seus anos de vida para transmitir os saberes ancestrais da religião.

Elza deixa cinco filhos, além de netos, bisnetos e tataranetos.Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.