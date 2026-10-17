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ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro reúne apoiadores em ato no Farol da Barra

O ato político contou com a presença de nomes da política estadual e nacional

Sara Santos
Por
Ao lado do parlamentar, estiveram presentes nomes da política local e nacional
Ao lado do parlamentar, estiveram presentes nomes da política local e nacional - Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
Eleições 2026

Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reuniu, neste sábado, 17, apoiadores em um ato político no Farol da Barra, em Salvador. Ao lado do parlamentar, estiveram presentes nomes da política local e nacional.

Da política estadual, estiveram presentes o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil), o presidente do PL na Bahia, João Roma, e o deputado estadual eleito Diego Castro (PL).

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Do cenário nacional, vieram à capital baiana o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP).

Concentração

Os eleitores de Flávio se reuniram inicialmente no Morro do Cristo, de onde seguiram em caminhada até o Farol da Barra, onde será realizado o comício.

O ato integra as ações de campanha do senador durante a disputa do segundo turno das eleições de 2026, que será realizado no dia 25 de outubro.

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Título de cidadão soteropolitano

Após um imbróglio inicial, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) derrubou a liminar queimpedia a entrega do título de cidadão soteropolitano a Flávio Bolsonaro.

Com a decisão favorável, a Câmara Municipal de Salvador (CMS) fica autorizada a retomar os preparativos para a homenagem durante o ato.

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farol da barra Flávio Bolsonaro Salvador

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