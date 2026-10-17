Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que não dará cargo ao pai caso for eleito

Apesar da posição, o senador não descartou totalmente essa possibilidade

Carla Melo
Por
Flávio Bolsoaro falou sobre planos familiar na política
Flávio Bolsoaro falou sobre planos familiar na política - Foto: EVARISTO SA / AFP
Eleições 2026

O senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse na sexta-feira, 17, que se for eleito, “não está no radar” dar um cargo no governo para o pai, Jair Bolsonaro. Apesar da posição, não foi descartado totalmente essa possibilidade.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) está cumprindo a condenação de 27 anos em prisão domiciliar por tentar um golpe de Estado em 2022 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Flávio Bolsonaro no segundo turno em 25 de outubro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"O presidente Bolsonaro nunca tratou de cargo comigo, nunca sugeriu que gostaria de trabalhar no governo", declarou Flávio Bolsonaro em entrevista à TV Globo.

E os irmãos?

O senador, de 45 anos, também negou que vá nomear seu irmão, Eduardo Bolsonaro, para o cargo de ministro das Relações Exteriores.

Eduardo, ex-deputado de 42 anos, vive nos Estados Unidos desde 2025. Em junho, a Justiça o condenou à revelia a quatro anos de prisão por fazer lobby junto às autoridades americanas para que intercedessem a favor de seu pai.

Leia Também:

ESPORTES

Richarlison acusa Flávio Bolsonaro de tomar casa de R$ 10 milhões
Richarlison acusa Flávio Bolsonaro de tomar casa de R$ 10 milhões imagem

POLÍTICA

Se eleito, Flávio Bolsonaro pode subir a rampa do Planalto com o pai?
Se eleito, Flávio Bolsonaro pode subir a rampa do Planalto com o pai? imagem

E PODE?

Em prisão domiciliar, Bolsonaro ganha aval para fazer festa em casa
Em prisão domiciliar, Bolsonaro ganha aval para fazer festa em casa imagem

Eduardo Bolsonaro vangloriou-se de ter contribuído para que Washington impusesse, no ano passado, uma tarifa elevada a produtos brasileiros. O governo americano argumentou, na ocasião, que houve uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, aliado do presidente Donald Trump.

Durante a entrevista, Flávio Bolsonaro desferiu vários ataques contra Lula. "O Brasil está sem presidente. Mas calma que é por pouco tempo", disse o candidato.

"Faltam apenas nove dias para as eleições e para a gente virar essa página triste da história, que é a era Lula, que vai chegar ao fim", insistiu.

Corrida eleitoral disputada

Flávio Bolsonaro ficou em primeiro lugar no primeiro turno com 47% dos votos, contra 45% de Lula.

Uma pesquisa publicada na quinta-feira pelo instituto Datafolha mostrou o candidato conservador à frente, mas com a vantagem sobre seu rival reduzida de quatro para dois pontos percentuais para o segundo turno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bolsonaro Política

Relacionadas

Mais lidas