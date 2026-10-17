Flávio Bolsonaro diz que não dará cargo ao pai caso for eleito

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O senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse na sexta-feira, 17, que se for eleito, “não está no radar” dar um cargo no governo para o pai, Jair Bolsonaro. Apesar da posição, não foi descartado totalmente essa possibilidade.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) está cumprindo a condenação de 27 anos em prisão domiciliar por tentar um golpe de Estado em 2022 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Flávio Bolsonaro no segundo turno em 25 de outubro.

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"O presidente Bolsonaro nunca tratou de cargo comigo, nunca sugeriu que gostaria de trabalhar no governo", declarou Flávio Bolsonaro em entrevista à TV Globo.

E os irmãos?

O senador, de 45 anos, também negou que vá nomear seu irmão, Eduardo Bolsonaro, para o cargo de ministro das Relações Exteriores.

Eduardo, ex-deputado de 42 anos, vive nos Estados Unidos desde 2025. Em junho, a Justiça o condenou à revelia a quatro anos de prisão por fazer lobby junto às autoridades americanas para que intercedessem a favor de seu pai.

Eduardo Bolsonaro vangloriou-se de ter contribuído para que Washington impusesse, no ano passado, uma tarifa elevada a produtos brasileiros. O governo americano argumentou, na ocasião, que houve uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, aliado do presidente Donald Trump.

Durante a entrevista, Flávio Bolsonaro desferiu vários ataques contra Lula. "O Brasil está sem presidente. Mas calma que é por pouco tempo", disse o candidato.

"Faltam apenas nove dias para as eleições e para a gente virar essa página triste da história, que é a era Lula, que vai chegar ao fim", insistiu.

Corrida eleitoral disputada

Flávio Bolsonaro ficou em primeiro lugar no primeiro turno com 47% dos votos, contra 45% de Lula.

Uma pesquisa publicada na quinta-feira pelo instituto Datafolha mostrou o candidato conservador à frente, mas com a vantagem sobre seu rival reduzida de quatro para dois pontos percentuais para o segundo turno.