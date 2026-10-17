E PODE?
Em prisão domiciliar, Bolsonaro ganha aval para fazer festa em casa
A filha caçula do ex-presidente da República completará 16 anos no domingo, 16
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar a festa de aniversário de 16 anos da sua filha caçula, Laura Bolsonaro, no domingo, 18.
Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar humanitária após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
A decisão atende a um pedido da defesa, que apresentou uma lista de 10 convidados e solicitou autorização de entrada e permanência na residência. A lista, com parentes e amigos da família, não inclui os outros filhos de Bolsonaro, de acordo com informações da CNN.
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A autorização dos convidados foi assinada na sexta-feira, 16, por Moraes, que condicionou a visita ao cumprimento das regras e dos procedimentos de segurança estabelecidos para o local.
Regras e segurança na festa
Os convidados deverão seguir as orientações dos agentes responsáveis pela segurança da residência. A lista inclui parentes e amigos da família.
O ministro também determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a direção do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicadas para adotar as providências necessárias.