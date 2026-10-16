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Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda

Confira também a programação especial Sindicom

Alice Paulilo
Por
Veja o que abre e fecha no feriado do Dia dos Comerciários
Veja o que abre e fecha no feriado do Dia dos Comerciários - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O Dia dos Comerciários será celebrado, em 2026, nesta segunda-feira, 19, em Salvador e Região Metropolitana (RMS), o que irá alterar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, especialmente lojas e quiosques de shoppings. Os restaurantes, cinemas, academias e espaços de lazer irão funcionar em horários especiais.

A data é dedicada aos trabalhadores do comércio e está relacionado à luta por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas. A comemoração faz referência a 30 de outubro de 1932, quando foi firmado um acordo que garantiu conquistas para a categoria, como a redução da jornada de trabalho e as férias remuneradas.

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Embora a data oficial seja o dia 30, Salvador adota a terceira segunda-feira do mês para celebrar o dia.

Quem pretende aproveitar o dia de folga, é importante conferir o que estará aberto e quais atividades estarão disponíveis na capital baiana. A programação varia de acordo com cada estabelecimento, por isso, vale conferir a lista com informações que o portal A TARDE reuniu.

O que abre e fecha nesse feriado?

Shopping Paralela

O Shopping Paralela terá horário especial e diferenciado a depender do serviço.

  • Alimentação, lazer, restaurantes e farmácias funcionarão das 12h até às 21h;
  • A Alpha Fitness abre das 5h30 às 22h;
  • A Unime funcionará das 7h30 às 22h;
  • Os demais quiosques e lojas estarão fechados.

Shopping Salvador Norte Shopping

No Dia do Comerciário os horários diferenciados irão variar a depender do estabelecimento e o shopping contará com evento especial gratuito, o Parque Brincar.

  • Alimentação, lazer e farmácias vão abrir das 12 às 21h;
  • Caixa Econômica: 10h às 16h;
  • Smartfit: 7h às 22h;
  • Cinépolis: confira no site oficial da rede;
  • Demais lojas e quiosques estrão fechados.

Shopping da Bahia

Confira os horários de funcionamento especiais do Dia do Comércio.

  • Alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h;
  • Lojas e Âncoras fechadas.

Shopping Center Lapa

O shopping terá horários diferenciados; confira abaixo.

  • Parque Brinquedos que Contam Histórias: Das 11h ás 17h;
  • Praça de alimentação: Das 11h às 19h;
  • Som na Praça Adê: Das 13h às 14h45;
  • Academia Lion Fitness: 5h30 às 19h;
  • Lojas, quiosques e SAC estarão fechados;
  • Cinema depende da programação.

Salvador Shopping

Veja os horários especiais do Dia do Comerciário e confira mais informações no aplicativo do shopping.

  • Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;
  • Academia e serviços de saúde: horário especial;
  • Lojas, quiosques, Redemix: fechados.

Parque Shopping Bahia

Para aproveitar um dos maiores parques da região veja os horários abaixo.

  • Alimentação e Lazer funcionará das 12h às 21h;
  • Alameda Gourmet, das 12h às 22h.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)

Os equipamentos administrados pela SDE terão horários de funcionamento diferenciados; veja.

  • Ceasa - fechado;
  • Mercado do Ogunjá - 6h às 13h;
  • Mercado de Paripe - 5h às 14h;
  • Mercado Sete Portas - 6h às 13h;
  • Mercado do Rio Vermelho - Boxes: 7h às 14h (Facultativo) e Praça de alimentação: 7h às 16h / Centro Gemológico da Bahia (CGB): 09h às 17h

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Programação especial do Sindicom

O Sindicato dos Comerciários de Salvador (Sindicom) preparou uma programação especial no novo Clube dos Comerciários que será inaugurado no próprio dia 19/10.

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