SALVADOR
Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda
Confira também a programação especial Sindicom
O Dia dos Comerciários será celebrado, em 2026, nesta segunda-feira, 19, em Salvador e Região Metropolitana (RMS), o que irá alterar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, especialmente lojas e quiosques de shoppings. Os restaurantes, cinemas, academias e espaços de lazer irão funcionar em horários especiais.
A data é dedicada aos trabalhadores do comércio e está relacionado à luta por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas. A comemoração faz referência a 30 de outubro de 1932, quando foi firmado um acordo que garantiu conquistas para a categoria, como a redução da jornada de trabalho e as férias remuneradas.
Embora a data oficial seja o dia 30, Salvador adota a terceira segunda-feira do mês para celebrar o dia.
Quem pretende aproveitar o dia de folga, é importante conferir o que estará aberto e quais atividades estarão disponíveis na capital baiana. A programação varia de acordo com cada estabelecimento, por isso, vale conferir a lista com informações que o portal A TARDE reuniu.
O que abre e fecha nesse feriado?
Shopping Paralela
O Shopping Paralela terá horário especial e diferenciado a depender do serviço.
- Alimentação, lazer, restaurantes e farmácias funcionarão das 12h até às 21h;
- A Alpha Fitness abre das 5h30 às 22h;
- A Unime funcionará das 7h30 às 22h;
- Os demais quiosques e lojas estarão fechados.
Shopping Salvador Norte Shopping
No Dia do Comerciário os horários diferenciados irão variar a depender do estabelecimento e o shopping contará com evento especial gratuito, o Parque Brincar.
- Alimentação, lazer e farmácias vão abrir das 12 às 21h;
- Caixa Econômica: 10h às 16h;
- Smartfit: 7h às 22h;
- Cinépolis: confira no site oficial da rede;
- Demais lojas e quiosques estrão fechados.
Shopping da Bahia
Confira os horários de funcionamento especiais do Dia do Comércio.
- Alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h;
- Lojas e Âncoras fechadas.
Shopping Center Lapa
O shopping terá horários diferenciados; confira abaixo.
- Parque Brinquedos que Contam Histórias: Das 11h ás 17h;
- Praça de alimentação: Das 11h às 19h;
- Som na Praça Adê: Das 13h às 14h45;
- Academia Lion Fitness: 5h30 às 19h;
- Lojas, quiosques e SAC estarão fechados;
- Cinema depende da programação.
Salvador Shopping
Veja os horários especiais do Dia do Comerciário e confira mais informações no aplicativo do shopping.
- Alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;
- Academia e serviços de saúde: horário especial;
- Lojas, quiosques, Redemix: fechados.
Parque Shopping Bahia
Para aproveitar um dos maiores parques da região veja os horários abaixo.
- Alimentação e Lazer funcionará das 12h às 21h;
- Alameda Gourmet, das 12h às 22h.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)
Os equipamentos administrados pela SDE terão horários de funcionamento diferenciados; veja.
- Ceasa - fechado;
- Mercado do Ogunjá - 6h às 13h;
- Mercado de Paripe - 5h às 14h;
- Mercado Sete Portas - 6h às 13h;
- Mercado do Rio Vermelho - Boxes: 7h às 14h (Facultativo) e Praça de alimentação: 7h às 16h / Centro Gemológico da Bahia (CGB): 09h às 17h
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O Sindicato dos Comerciários de Salvador (Sindicom) preparou uma programação especial no novo Clube dos Comerciários que será inaugurado no próprio dia 19/10.