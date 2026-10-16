Vai chover no feriadão dos comerciários? Confira a previsão completa

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Se você é comerciário, esse será o segundo feriadão seguido e a próxima segunda-feira, 19, se tornará o 'domingo'. Para saber qual programação confirmar, se ligue na previsão do tempo completa.

De acordo com o Climatempo, o Dia dos Comerciários terá baixa possibilidade de chuva, com apenas 41%, e a umidade do ar será de 69 e 86%.

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Veja abaixo todos os detalhes da previsão que tem temperatura máxima de 31°C e mínima de 26°C e sensação térmica que varia entre 30 e 32 graus.

Confira previsão completa

Além dos termômetros variarem entre 26 e 31 graus, o céu terá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite também, mas sem chuva.

Para quem gosta de fazer atividades logo no início da manhã ou curte contemplar o pôr do sol, o nascente está programado para às 05:06h e o anoitecer para às 17:31h.

Os ventos estarão mais intensos e devem chegar a 33 km/h, com o horário de pico sendo entre 14h e 18h.