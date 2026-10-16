Fim de semana de sol? Confira a previsão completa para Salvador

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Para quem gosta de programar o final de semana, saber a previsão do tempo é etapa essencial. A primavera já está a todo vapor e o sol é elemento predominante durante o dia. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o fim de semana será de céu claro, parcialmente nublado e pouca chance de chuva.

O clima entre a sexta-feira, 16, e domingo, 18, é devido à atuação de uma massa de ar quente e seca, ainda de acordo com a Codesal. Para saber todos os detalhes da previsão, confira a lista abaixo.

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Veja a previsão do tempo completa

Sexta-feira, 16

A previsão indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite terá muitas nuvens. A temperatura varia entre 23°C e 33°C, com rajadas de vento de até 34 km/h.

Sábado, 17

Para o sábado, a previsão também indica sol com muitas nuvens durante o dia. Alguns momento será de céu nublado e noite com muitas nuvens. Os termômetros estarão entre 23°C e 33°C e a velocidade do vento chega a 40 km/h.

Domingo, 18

O domingo será de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. A temperatura máxima é de 23°C e a mínima de 32°C. Os ventos estarão com a quilometragem forte, chegando a 32 km/h.