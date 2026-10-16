Samu 192 ficará indisponível por 40 minutos em Salvador; veja alternativas

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O atendimento telefônico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, ficará temporariamente indisponível em Salvador durante 40 minutos por dia, entre esta sexta-feira, 16, e a próxima segunda-feira, 19. A interrupção ocorrerá sempre das 2h às 2h40 da madrugada.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a suspensão temporária é necessária para a realização de atualizações programadas na infraestrutura tecnológica da Central de Regulação do serviço.

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Veja alternativas de atendimento:

Durante os períodos de interrupção, os moradores que precisarem de atendimento de urgência ou emergência deverão entrar em contato pelos números 190, da Polícia Militar, ou 193, do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do Samu permanecerá de prontidão no Centro de Operações e Inteligência (COI) para receber os chamados encaminhados pelos canais alternativos e dar andamento às solicitações de atendimento.

Confira os dias e horários

A interrupção do telefone 192 ocorrerá nos seguintes períodos:

Sexta-feira (16/10): das 2h às 2h40;

Sábado (17/10): das 2h às 2h40;

Domingo (18/10): das 2h às 2h40;

Segunda-feira (19/10): das 2h às 2h40.

Atualização dos sistemas

Segundo a SMS, as atualizações têm como objetivo aprimorar a segurança e o funcionamento dos sistemas de comunicação do Samu, aumentando a eficiência e a confiabilidade do atendimento à população.

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os procedimentos serão realizados de forma fracionada e durante a madrugada, período escolhido para minimizar os impactos aos moradores. Fora dos intervalos programados, o atendimento pelo número 192 funcionará normalmente.

A secretaria informou ainda que a iniciativa faz parte das ações de melhoria contínua dos serviços municipais de urgência e emergência.