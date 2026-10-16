Alphaville é um dos 10 bairros sem energia em Salvador nesta sexta (16/10)

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Alphaville I é um dos 10 bairros de Salvador que ficarão sem energia nesta sexta-feira, 16, devido à suspensão programada. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, haverá interrupção entre 8h e 16h, de forma alternada.

Além do Alphaville I, ao longo do dia, serão afetados Stella Maris, Areia Branca, Boca do Rio, Caminho das Árvores, Pituaçu, Pituba, Jardim Armação, Paralela e São Cristóvão.

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As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.

Confira lista de bairros sem energia em Salvador

Alphaville I

Endereços afetados: Avenida Alphaville, 635 e 451.

Horário: das 9h30 às 15h30.

Stella Maris

Endereços afetados: Conjunto Petromar, Rua Euler de P. Cardoso, 2.

Horário: das 10h às 16h.

Areia Branca

Endereços afetados: Rua do Casarão.

Horário: das 10h às 16h.

Boca do Rio

Endereços afetados: Rua Orlando Moscoso, 2, 3, 16, 50, 17, 59, 166, 105, 112, 160, 23, 9, 179, 94, 48, 145, 26, 164, 34, 9997, 8, 151, 141, 38, 87, 72, 5, 19, 52, 13, 184, 196, 20, 111, 208, 218, 85 e 21; Avenida Octávio Mangabeira, 1246 e 1242; Travessa 2 Dom Eugênio Sales, 93.

Horário: das 10h às 15h.

Endereços afetados: Rua Abelardo Andrade de Carvalho; Avenida Octávio Mangabeira, 1111.

Horário: das 10h às 16h.

Caminho das Árvores

Endereços afetados: Rua Frederico Simões, 370.

Horário: das 10h às 15h.

Endereços afetados: Alameda dos Umbuzeiros, 581.

Horário: das 10h às 16h.

Pituaçu

Endereços afetados: Rua Brasília Lemos, 14.

Horário: das 10h às 15h.

Pituba

Endereços afetados: Rua Emílio Odebrecht, 367.

Horário: das 8h às 16h.

Endereços afetados: Alameda Carrara, 409.

Horário: das 10h às 16h.

Jardim Armação

Endereços afetados: Rua Melvin Jones, 147.

Horário: das 10h às 16h.

Paralela

Endereços afetados: Avenida Alphaville, 635 e 151; Avenida Luís Viana Filho, 635.

Horário: das 9h30 às 15h30.

São Cristóvão

Endereços afetados: Rodovia BA-526, 9994.

Horário: das 10h às 16h.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: