Escala 5x2: vice dos rodoviários faz alerta sobre futuro dos direitos trabalhistas

O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador, Hélio Ferreira, comentou a aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a adoção de dois dias de descanso semanal.



Durante uma assembleia realizada nesta quinta-feira, 15, o dirigente defendeu a mobilização dos trabalhadores e relacionou a manutenção dos direitos trabalhistas ao resultado das eleições presidenciais.

“Os trabalhadores vão ter direito a folgar dois dias por semana, mas, com isso, a luta não termina aqui. A gente só vai continuar tendo esse direito se Lula ganhar a eleição”, afirmou Hélio.



Ele também declarou acreditar que uma eventual derrota do atual presidente poderia abrir caminho para mudanças que afetariam direitos trabalhistas e benefícios sociais.

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Dirigente pede mobilização

Durante o discurso, Hélio mencionou possíveis reduções no salário mínimo, nas aposentadorias e no Bolsa Família, atribuindo essas ameaças a uma possível mudança de governo.



As declarações representam a avaliação do dirigente sobre o cenário político e não uma confirmação de que essas medidas serão adotadas.

“A gente precisa abraçar essa causa, a gente precisa convencer as pessoas que não votaram no primeiro turno a ir votar”, declarou o vice-presidente, ao convocar os trabalhadores a se mobilizarem.

Proposta foi aprovada no Senado

O Senado Federal aprovou, em dois turnos, na quarta-feira, 14, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. A votação terminou com 75 votos favoráveis e um contrário.



Como o texto foi aprovado sem alterações em relação à versão da Câmara dos Deputados, a proposta segue para promulgação pelo Congresso Nacional.