Ônibus sem dinheiro: Rodoviários definem estratégias para destino dos cobradores

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Durante a assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador, nesta quinta-feira, 15, foram discutidas as estratégias para garantir um futuro digno aos atuais cobradores, após a aprovação do fim do pagamento em dinheiro nos ônibus.

Em entrevista concedida ao portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, definiu que a ideia atual, após a suspensão do pagamento em dinheiro nos ônibus, é que os cobradores sejam realocados para outras funções, sem perderem seus empregos.

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Ainda conforme Primo, as funções seriam:

Criação da função de agente de bordo;

Realocação para cobradores que possuem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) tipo D para motoristas;

Criação de outras funções dentro das rodoviárias de Salvador.

* Matéria em atualização