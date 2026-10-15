SALVADOR
Ônibus sem dinheiro: Rodoviários definem estratégias para destino dos cobradores
Entre os pontos, os cobradores podem ser realocados para outras funções, sem perderem seus empregos
Durante a assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador, nesta quinta-feira, 15, foram discutidas as estratégias para garantir um futuro digno aos atuais cobradores, após a aprovação do fim do pagamento em dinheiro nos ônibus.
Em entrevista concedida ao portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, definiu que a ideia atual, após a suspensão do pagamento em dinheiro nos ônibus, é que os cobradores sejam realocados para outras funções, sem perderem seus empregos.
Ainda conforme Primo, as funções seriam:
- Criação da função de agente de bordo;
- Realocação para cobradores que possuem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) tipo D para motoristas;
- Criação de outras funções dentro das rodoviárias de Salvador.
* Matéria em atualização