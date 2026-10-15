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Ônibus sem dinheiro: Rodoviários definem estratégias para destino dos cobradores

Entre os pontos, os cobradores podem ser realocados para outras funções, sem perderem seus empregos

Gustavo Zambianco
Por
Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Durante a assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador, nesta quinta-feira, 15, foram discutidas as estratégias para garantir um futuro digno aos atuais cobradores, após a aprovação do fim do pagamento em dinheiro nos ônibus.

Em entrevista concedida ao portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, definiu que a ideia atual, após a suspensão do pagamento em dinheiro nos ônibus, é que os cobradores sejam realocados para outras funções, sem perderem seus empregos.

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Ainda conforme Primo, as funções seriam:

  • Criação da função de agente de bordo;
  • Realocação para cobradores que possuem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) tipo D para motoristas;
  • Criação de outras funções dentro das rodoviárias de Salvador.

* Matéria em atualização

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Tags

cobradores ônibus sindicato dos rodoviários

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