Servidores de Salvador vão ter 3 dias de folga no fim de outubro

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Os servidores públicos de Salvador vão ter a folga do Dia do Servidor Público adiada do dia 28, quarta-feira, para 30 de outubro, sexta-feira.

A readequação no calendário foi oficializada por meio de decreto assinado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira, 14.

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Com a determinação, as repartições públicas municipais vão suspender o expediente na sexta-feira, 30, permitindo uma sequência de folga prolongada até o fim de semana.

A medida, contudo, exclui os setores cujas atividades não podem sofrer interrupções para garantir a assistência regular aos soteropolitanos.

Atendimento em saúde, trânsito e segurança será mantido

De acordo com o texto da publicação oficial, vai caber aos titulares de pastas estratégicas definir o esquema de trabalho das equipes. A prerrogativa aplica-se a serviços cruciais como:

Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e de Mobilidade (Semob)

Secretarias de Ordem Pública (Semop) e de Desenvolvimento Urbano (Sedur)

Guarda Civil Municipal (GCM) e Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)

Conselhos Tutelares vinculados à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ)

A transferência da data reorganizou a jornada administrativa dos trabalhadores da Prefeitura, assegurando que operações de urgência, fiscalização, tráfego e suporte comunitário sigam operando sem prejuízo no atendimento à população.