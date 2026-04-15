Funcionários da prefeitura de Salvador podem passar a trabalhar menos

Projeto de lei que trata do assunto está tramitando na Câmara Municipal de Salvador (CMS) - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

O horário de funcionamento das secretarias municipais de Salvador pode mudar. Isso porque um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal prevê a redução de uma hora no expediente.

Atualmente, os funcionários começam a trabalhar a partir das 8h e encerram às 17h, de segunda a sexta-feira. A proposta, de autoria do vereador Maurício Trindade (PP), quer estabelecer o horário de 16h para o encerramento completo das atividades.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto prevê que o Poder Executivo municipal regulamentará a lei, caso seja aprovado.

“Demasiadamente longo”

Segundo Maurício Trindade, o atual período de funcionamento é “demasiadamente longo, já que as demandas diárias são cumpridas muito antes do fim do expediente”.

O vereador argumenta que outras instituições que também prestam serviços para a população, como cartórios e agências bancárias, possuem, em sua maioria, um regime de funcionamento diferenciado, encerrando as atividades antes das 17h, “provando que mesmo com uma carga horária reduzida é possível suprir todas as necessidades dos cidadãos de forma eficiente”.

Além disso, o autor do projeto ressalta que “a manutenção de horários excessivamente estendidos, acaba transferindo aos empregados um ônus desproporcional, colocando em risco sua segurança e qualidade de vida”.

"A redução do horário de funcionamento contribui para a promoção de condições de trabalho mais dignas, alinhadas aos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da dignidade da pessoa humana", afirma o vereador.

Como já foi protocolado, agora o projeto vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.

Secretarias municipais de Salvador

SECOM – Secretaria Municipal de Comunicação

SACPB – Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro

SECIS – Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal

SECULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

SEFAZ – Secretaria Municipal da Fazenda

SEGOV – Secretaria de Governo

SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

SEMAN – Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade

SEMGE – Secretaria Municipal de Gestão

SEMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda

SEMIT – Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

SEMOB – Secretaria Municipal de Mobilidade

SEMOP – Secretaria Municipal de Ordem Pública

SEMPRE – Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer

SPMJ – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres,Infância e Juventude

SEMUR – Secretaria Municipal da Reparação

SMED – Secretaria Municipal da Educação

SMS – Secretaria Municipal de Saúde