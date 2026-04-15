REDUÇÃO DO EXPEDIENTE
Funcionários da prefeitura de Salvador podem passar a trabalhar menos
Projeto de lei que trata do assunto está tramitando na Câmara Municipal de Salvador (CMS)
Siga o A TARDE no Google
O horário de funcionamento das secretarias municipais de Salvador pode mudar. Isso porque um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal prevê a redução de uma hora no expediente.
Atualmente, os funcionários começam a trabalhar a partir das 8h e encerram às 17h, de segunda a sexta-feira. A proposta, de autoria do vereador Maurício Trindade (PP), quer estabelecer o horário de 16h para o encerramento completo das atividades.
O projeto prevê que o Poder Executivo municipal regulamentará a lei, caso seja aprovado.
Leia Também:
“Demasiadamente longo”
Segundo Maurício Trindade, o atual período de funcionamento é “demasiadamente longo, já que as demandas diárias são cumpridas muito antes do fim do expediente”.
O vereador argumenta que outras instituições que também prestam serviços para a população, como cartórios e agências bancárias, possuem, em sua maioria, um regime de funcionamento diferenciado, encerrando as atividades antes das 17h, “provando que mesmo com uma carga horária reduzida é possível suprir todas as necessidades dos cidadãos de forma eficiente”.
Além disso, o autor do projeto ressalta que “a manutenção de horários excessivamente estendidos, acaba transferindo aos empregados um ônus desproporcional, colocando em risco sua segurança e qualidade de vida”.
"A redução do horário de funcionamento contribui para a promoção de condições de trabalho mais dignas, alinhadas aos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da dignidade da pessoa humana", afirma o vereador.
Como já foi protocolado, agora o projeto vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.
Secretarias municipais de Salvador
- SECOM – Secretaria Municipal de Comunicação
- SACPB – Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro
- SECIS – Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal
- SECULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
- SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
- SEFAZ – Secretaria Municipal da Fazenda
- SEGOV – Secretaria de Governo
- SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas
- SEMAN – Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade
- SEMGE – Secretaria Municipal de Gestão
- SEMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda
- SEMIT – Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
- SEMOB – Secretaria Municipal de Mobilidade
- SEMOP – Secretaria Municipal de Ordem Pública
- SEMPRE – Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer
- SPMJ – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres,Infância e Juventude
- SEMUR – Secretaria Municipal da Reparação
- SMED – Secretaria Municipal da Educação
- SMS – Secretaria Municipal de Saúde
Qual é o horário atual de funcionamento das secretarias municipais de Salvador?As secretarias municipais de Salvador atualmente funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
O que prevê o novo projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal?O projeto de lei propõe a redução do horário de funcionamento das secretarias, para que as atividades sejam encerradas às 16h.
Qual é o argumento do vereador Maurício Trindade para a mudança no horário?O vereador argumenta que o horário atual é "demasiadamente longo" e que as demandas podem ser atendidas de forma eficiente em um horário reduzido.
Quais os benefícios esperados com a redução do horário de funcionamento?A proposta visa melhorar as condições de trabalho dos funcionários e garantir a segurança e qualidade de vida deles ao evitar horários excessivamente longos.
Qual é o próximo passo após a tramitação do projeto de lei?Depois de passar pelas comissões temáticas da Câmara, o projeto será votado em plenário e, se aprovado, seguirá para sanção do prefeito.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes