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BANCO DE DADOS

Salvador pode ter cadastro para identificar agressores de mulheres

Projeto tramita na Câmara Municipal

Anderson Ramos
Por

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Salvador pode ter instrumento de enfrentamento à violência contra a mulher.
Salvador pode ter instrumento de enfrentamento à violência contra a mulher. -

Está tramitando na Câmara Municipal de Salvador (CMS) um projeto de lei que prevê a criação de um banco de dados com informações sobre agressores de mulher.

A proposta, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), determina um cadastro com dados de condenados por sentença penal transitada em julgado pela prática de crimes de violência contra a mulher, no qual serão mantidas informações relativas aos delitos praticados.

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De acordo com omtexto, o cadastro conterá as seguintes informações dos agressores condenados:

  • nome completo;
  • fotografia atualizada;
  • número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, podendo este ser parcialmente
  • ocultado;
  • bairro de residência do condenado;
  • crime praticado e dispositivo legal infringido;
  • data da condenação e o número do processo judicial;
  • pena aplicada

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Justificativa

Na justificativa, o vereador argumentou que a medida é um instrumento de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. "A disponibilização organizada de informações, respeitados os limites legais, contribui para a atuação integrada do Poder Público e para o fortalecimento de políticas de prevenção", explanou.

"O cadastro permitirá maior eficiência na atuação dos órgãos municipais, especialmente na formulação de políticas públicas, além de possibilitar cooperação com órgãos estaduais e federais", afirmou o parlamentar.

O projeto ainda terá que ser avaliado nas comissões temáticas da Câmara de Salvador, e após aprovação nos colegiados, será enviado para apreciação no plenário. Caso aprovado na Casa, o texto seguirá para a sanção do Poder Executivo.

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Tags:

banco de dados CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR João Claudio Bacelar Violência contra a mulher

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