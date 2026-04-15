BANCO DE DADOS
Salvador pode ter cadastro para identificar agressores de mulheres
Projeto tramita na Câmara Municipal
Está tramitando na Câmara Municipal de Salvador (CMS) um projeto de lei que prevê a criação de um banco de dados com informações sobre agressores de mulher.
A proposta, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), determina um cadastro com dados de condenados por sentença penal transitada em julgado pela prática de crimes de violência contra a mulher, no qual serão mantidas informações relativas aos delitos praticados.
De acordo com omtexto, o cadastro conterá as seguintes informações dos agressores condenados:
- nome completo;
- fotografia atualizada;
- número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, podendo este ser parcialmente
- ocultado;
- bairro de residência do condenado;
- crime praticado e dispositivo legal infringido;
- data da condenação e o número do processo judicial;
- pena aplicada
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Justificativa
Na justificativa, o vereador argumentou que a medida é um instrumento de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. "A disponibilização organizada de informações, respeitados os limites legais, contribui para a atuação integrada do Poder Público e para o fortalecimento de políticas de prevenção", explanou.
"O cadastro permitirá maior eficiência na atuação dos órgãos municipais, especialmente na formulação de políticas públicas, além de possibilitar cooperação com órgãos estaduais e federais", afirmou o parlamentar.
O projeto ainda terá que ser avaliado nas comissões temáticas da Câmara de Salvador, e após aprovação nos colegiados, será enviado para apreciação no plenário. Caso aprovado na Casa, o texto seguirá para a sanção do Poder Executivo.
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