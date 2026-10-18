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CLIMA

Vai chover em Salvador? Confira a previsão do tempo para a semana

Capital baiana já apresenta os primeiros sinais de como ficará o clima nos próximos dias

Agatha Victoria Reis
Por
Previsão indica sol e aumento de nuvens
Previsão indica sol e aumento de nuvens - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Salvador terá uma semana de sol entre nuvens e pancadas de chuva. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas podem chegar a 31°C na capital baiana.

O clima já apresenta os primeiros sinais do que deve marcar a semana neste domingo, 18, com tempo nublado, períodos de sol e aumento de nuvens pela manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima de 28°C. Confira a previsão do tempo para a capital baiana.

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Veja a previsão do tempo da semana

  • Segunda-feira, 19 - a previsão indica sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva. Já pela noite, o tempo fica aberto. A temperatura deve variar entre 26°C e 31°C, e os ventos podem chegar a 37 km/h.
  • Terça-feira, 20 - o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, enquanto, à noite, o tempo fica aberto. A temperatura deve variar entre 26°C e 30°C, e os ventos podem chegar a 36 km/h.
  • Quarta-feira, 21 - Salvador deve amanhecer com sol, mas há previsão de pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. A temperatura pode variar entre 25°C e 29°C, e os ventos podem chegar a 31 km/h.
  • Quinta-feira, 22 - a previsão indica sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 25°C e 29°C, e os ventos podem chegar a 32 km/h.
  • Sexta-feira, 23 - para encerrar a semana, a capital baiana deve ter sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, o céu permanece com muitas nuvens. A temperatura deve variar entre 25°C e 29°C, e os ventos podem chegar a 30 km/h.
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