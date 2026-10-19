LENTIDÃO NO TRÂNSITO
Veículo invade área do metrô após acidente na Av. Paralela
Vazamento de óleo na pista exige atenção dos motoristas; metrô opera normalmente.
Um carro invadiu a calçada da estação de metrô da Avenida Paralela após um acidente registrado por volta das 3h40 desta segunda-feira (19), em Salvador. A ocorrência causou o vazamento de óleo na pista e obrigou a interdição de uma faixa da via, afetando o tráfego na região logo no início da manhã.
Em nota ao A Tarde, a CCR Metrô Bahia informou que a ocorrência foi registrada em área externa e que não houve qualquer impacto na circulação dos trens .
Segundo a supervisão, as operações da Linha 2 do Metrô de Salvador seguem e funcionam normalmente nesta segunda-feira (19).
Leia Também:
O motorista era o único ocupante do veículo. Após as complicações, uma viatura e uma ambulância passada pelo local, e o condutor recebeu os primeiros socorros. Segundo as informações iniciais, ele sofreu escoriações leves e estava bem.
Transalvador monitora área do acidente e faz remoção de veículo
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanha a situação desde o início da manhã. Até a conclusão desta reportagem, as equipes do órgão acompanham no local para realizar a retirada do veículo e dos destroços.
Apesar da ocorrência, a circulação não compromete o funcionamento do metrô de Salvador nesta segunda-feira (19).