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LENTIDÃO NO TRÂNSITO

Veículo invade área do metrô após acidente na Av. Paralela

Vazamento de óleo na pista exige atenção dos motoristas; metrô opera normalmente.

Brenda Roberta
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| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Veículo invade área do metrô após acidente na Av. Paralela
Foto: Reprodução Rede Bahia

Um carro invadiu a calçada da estação de metrô da Avenida Paralela após um acidente registrado por volta das 3h40 desta segunda-feira (19), em Salvador. A ocorrência causou o vazamento de óleo na pista e obrigou a interdição de uma faixa da via, afetando o tráfego na região logo no início da manhã.

Em nota ao A Tarde, a CCR Metrô Bahia informou que a ocorrência foi registrada em área externa e que não houve qualquer impacto na circulação dos trens .

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Segundo a supervisão, as operações da Linha 2 do Metrô de Salvador seguem e funcionam normalmente nesta segunda-feira (19).

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O motorista era o único ocupante do veículo. Após as complicações, uma viatura e uma ambulância passada pelo local, e o condutor recebeu os primeiros socorros. Segundo as informações iniciais, ele sofreu escoriações leves e estava bem.

Transalvador monitora área do acidente e faz remoção de veículo

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanha a situação desde o início da manhã. Até a conclusão desta reportagem, as equipes do órgão acompanham no local para realizar a retirada do veículo e dos destroços.

Apesar da ocorrência, a circulação não compromete o funcionamento do metrô de Salvador nesta segunda-feira (19).

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