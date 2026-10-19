Alunos podem concorrer a bolsas no Vieira até segunda; saiba como

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O Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador, está com 40 vagas 100% integrais abertas para a 1ª série do ensino médio noturno, até esta segunda-feira, 19. As vagas contemplam o ano letivo de 2027 e são válidas para adolescentes de 14 e 15 anos, cuja renda familiar per capita não exceda um salário-mínimo e meio.

Os beneficiados também recebem material didático e uniforme. Além disso, os estudante selecionados poderão renovar a gratuidade nos anos seguintes até a conclusão de todo o Ensino Médio. As aulas acontecem das 17h às 21h15.

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Como participar das bolsas do Colégio Antônio Vieira?

A bolsa de estudo é concedida anualmente mediante confirmação das informações relativas ao perfil socioeconômico e de acordo com a disponibilidade de vagas conforme previsão.

Após a inscrição on-line, realizada através deste link, o processo seletivo segue com etapas presenciais, na sede do colégio, com reunião com as famílias dos estudantes, entrega de documentos e entrevista com assistente social.



São obrigatórios o completo preenchimento do Formulário Socioeconômico Web via internet e a entrega de toda a documentação comprobatória da situação socioeconômica da família.

A entrega dos documentos deve ser realizada presencialmente no colégio, conforme agendamento com a família, dentro do período

previsto para essa atividade no cronograma do processo seletivo para concessão de bolsas de estudo.

Veja documentos necessários para a inscrição para bolsa de estudos:

RG;

CPF;

Atestado de frequência da escola para irmão candidato a bolsa de estudo que ainda não estuda na unidade educativa;

Certidão de casamento, caso os responsáveis pelo candidato sejam

casados;

Certidão de casamento com averbação de separação/divórcio, caso os

responsáveis pelo candidato sejam divorciados legalmente;

Declaração de próprio punho, informando separação de fato e/ou comprovante de entrada do pedido de separação, caso os responsáveis pelo candidato e declarem estar separados;

Escritura pública de união estável ou declaração de próprio punho de união estável assinada por ambos os cônjuges, residindo com o grupo familiar ou não;

Dissolução de união estável informando a separação, caso os(as) responsáveis pelo candidato estejam separados;

Certidão de óbito, no caso de falecimento de algum dos integrantes do grupo familiar do candidato;

Declaração judicial de guarda/tutela/adoção.

A análise socioeconômica será realizada mediante a apresentação e entrega de todos os documentos solicitados, sendo considerada de subsídio para a avaliação socioeconômica do grupo familiar. Caso necessário, a Comissão Avaliadora de Concessão de Bolsas de Estudo e o(a) assistente social poderão, a qualquer tempo, solicitar documentos complementares, acessar as redes sociais, bem como realizar nova entrevista e/ou visita domiciliar.

Lista de espera para bolsas gratuitas de 2027

Devido à alta qualidade do projeto pedagógico do Vieira, as bolsas de estudo 100% gratuitas são bastante concorridas.

Além disso, o Colégio Antônio Vieira manterá também uma lista de espera composta pelos candidatos que tiveram sua solicitação deferida para bolsa de estudo do ano letivo de 2027, mas não foram contemplados com as vagas inicialmente informadas.